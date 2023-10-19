لبنان.. حزب الله يعلن استشهاد عنصرين و"قوات الفجر" تنضم للمواجهة مع إسرائيل

أعلن حزب الله اللبناني اليوم الخميس استشهاد اثنين من عناصره جنوبي البلاد خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، ليرتفع العدد إلى 12 شهيدا منذ بدء التصعيد على الحدود قبل نحو أسبوعين، فيما انضمت "قوات الفجر" الجناح العسكري للجماعة الإسلامية في لبنان إلى المواجهة باستهدافها مواقع إسرائيلية في الأراضي المحتلة.

وقال حزب الله في بيانات متتالية إن مقاتليه أطلقوا 10 صواريخ موجهة نحو مواقع إسرائيلية مختلفة، كما نفذوا هجمات على طول الحدود الجنوبية للبلاد، موضحا أنه قتل وجرح طاقم دبابة ميركافا إسرائيلية في موقع الراهب مقابل بلدة عيتا الشعب.

وأضاف أنه هاجم بالصواريخ الموجهة مواقع إسرائيلية في "جل العلام" وثكنة زرعيت وموقع البحري قبالة رأس الناقورة، إضافة إلى استهدافه تجمعا للجنود الإسرائيليين ومنظومة مراقبة قرب مستوطنة المنارة.

وأشار حزب الله إلى أن مقاتليه هاجموا أيضا مواقع المالكية و‏رويسات العلم والمطلة والطيحات.

تطور نوعي

وفي تطور هو الأول من نوعه أعلنت "قوات الفجر" الجناح العسكري للجماعة الإسلامية في لبنان أنها استهدفت بالصواريخ مواقع إسرائيلية في الأراضي المحتلة.

وقالت "قوات الفجر" في بيان إنها قامت بتوجيه ضربات صاروخية "استهدفت مواقع العدو وحققت فيها إصابات مباشرة، وذلك ردا على العدوان الصهيوني الذي طال ويطال السكان في جنوب لبنان من مدنيين وصحفيين، فضلا عن قصف المنازل والمساجد وتدميرها".

وكانت الأيام الماضية قد شهدت ارتفاعا في مستوى الضربات المتبادلة بين الجيش الإسرائيلي من جهة وحزب الله اللبناني ومقاتلين من كتائب عز الدين القسام وسرايا القدس من جهة أخرى رغم اقتصارها في البداية على مناوشات اقتصرت على منطقة شبعا ومزارعها.





هجمات إسرائيلية

في المقابل، ذكر الجيش الإسرائيلي أنه هاجم أهدافا تابعة لحزب الله على طول الحدود اللبنانية ردا على هجمات إطلاق النار التي وقعت أمس الأربعاء.

وأشار إلى أن الأهداف التي تم قصفها تشمل نقطة مراقبة مواجهة للبحر أطلقت منها صواريخ مضادة للدبابات عند رأس الناقورة.

وفي سياق متصل، قال الجيش الإسرائيلي إنه دمر رتلا عسكريا لحزب الله في أحد المعسكرات جنوبي سوريا، وأضاف في بيان أن هجماته على جنوبي سوريا مستمرة، وأنه دمر مزيدا من الأهداف، وفق تعبيره.

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ نحو أسبوعين توترا وتبادلا متقطعا للنيران بين حزب الله وفصائل فلسطينية من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

ويأتي التصعيد في جنوب لبنان عقب عملية "طوفان الأقصى" التي بدأتها حركة حماس والفصائل الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري ردا على الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى، وسط تحذيرات دولية من توسع المواجهات إلى الجبهة اللبنانية الإسرائيلية في ظل تمركز حزب الله في المناطق الحدودية.