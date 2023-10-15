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ماكدونالدز ومعركة طوفان الأقصى

BRAZIL - 2023/08/20: In this photo illustration, the McDonald's logo seen displayed on a smartphone. (Photo Illustration by Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)
شعار ماكدونالدز (غيتي)
15/10/2023

منذ الخميس الماضي ارتبط اسم سلسلة مطاعم ماكدونالدز للوجبات السريعة بجيش الاحتلال الإسرائيلي والعدوان على غزة، وبمعركة طوفان الأقصى، وسط دعوات مقاطعة كبيرة في العالم العربي والإسلامي لهذه السلسلة الشهيرة حول العالم، فلماذا؟

تعد السلسلة واحدة من أشهر وأكبر شركات الوجبات السريعة حول العالم، إذ تمتلك أكثر من 40 ألف فرعا، في أكثر من 120 دولة.

EDMONTON, CANADA - SEPTEMBER 29, 2023: Empty parking spots outside a downtown Edmonton McDonald's as restaurants grapple with increasing empty seats amid inflation, on September 29, 2023, in Edmonton, Alberta, Canada. Canada's downtowns, vital for economic growth and social vitality, are in crisis due to the pandemic, economic shifts, changing work patterns, opioid crisis, mental health issues, and homelessness. Edmonton, for example, faces a rising office vacancy rate post-pandemic, leading building owners and managers to collaborate with community groups on drug, homelessness, and crime issues. Solving these complex challenges requires a whole-of-society approach, involving the private sector, civil society, and all levels of government, with the need for creative, multi-stakeholder solutions to secure our cities' futures. (Photo by Artur Widak/NurPhoto via Getty Images)

لدى السلسلة 191 فرعا في إسرائيل، ومن هنا بدأت القصة عندما نشرت حسابات السلسلة على منصة إكس (تويتر سابقا) وإنستغرام والفيسبوك الخميس الماضي مجموعة من الصور لتقديم وجبات مجانية لجنود إسرائيليين.

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وأرفقت الصور بالقول إنها ستتبرع بنحو 4 آلاف وجبة يوميا لجيش الاحتلال، كما سيحصلون على خصم 50% من بقية المواد الغذائية الأخرى، دعما لجيش الاحتلال في عدوانه على قطاع غزة منذ انطلاقه معركة طوفان الأقصى قبل 9 أيام.

جنود الاحتلال يحملون أكياس ماكدونلز
جنود الاحتلال يحملون أكياس ماكدونالدز (مواقع التواصل الاجتماعي)

صور الجنود الإسرائيليين وهم يحملون أكياس وجبات ماكدونالدز انتشرت بشكل كبير على منصات التواصل الفلسطينية والعربية، مما أثار حالة من الغضب بين رواد العالم الافتراضي في العالم العربي بسبب دعمها لجيش الاحتلال، فبدأت دعوات قوية لمقاطعة مطاعمها حول العالم عبر وسم "#مقاطعة_ماكدونالدز".

هذا الوسم تصدر قائمة الترند في عدة دول عربية، فكيف علق جمهور منصات التواصل على الصور؟

 

 

وبعد حملة المقاطعة تم تقييد الوصول إلى حسابات ماكدونالدز في إسرائيل والسماح للمتابعين داخل الأراضي المحتلة الفلسطينية فقط بالوصول إلى الصفحات.

ومع انتشار حملة المقاطعة سارع الكثير من وكلاء سلسة مطاعم ماكدونالدز في العالم العربي، بإصدار بيانات أكدوا فيها أن لا علاقة لهم بماكدونالدز فرع إسرائيل، وأن ماكدونالدز شركة مساهمة لا يملكها شخص محدد بل ملايين الأشخاص حول العالم، وأنهم شركات محلية 100%، ذات إدارة مستقلة وأن جميع الأرباح تعود للشركات المحلية بالكامل، وأن دور الشركة العالمية ينحصر فقط في السماح باستخدام العلامة التجارية محليا أي ما يعرف بنظام الفرنشايز.

بيان ماكدونالدز في لبنان والسعودية ومصر وقطر
بيان ماكدونالدز في لبنان والسعودية ومصر وقطر (الجزيرة)

 

 وهنا نستعرض بعض تعليقات المغردين على بيانات الشركات المحلية المتشابهة:

وسألنا الصحفي محمد أفزاز محرر صفحة الاقتصاد في الجزيرة نت عن نظام الفرنشايز، فأجاب:

ولكن هل فعلا أن الشركات المحلية لا تدفع للشركة الأم أي أرباح أو عائدات؟ بحسب موقع "الماركات العالمية في الوجبات السريعة" الأميركي فإن الحاصل على امتياز سلسلة مطاعم ماكدونالدز حول العالم يتعين عليه دفع 8% من نسبة إجمالي المبيعات، كما يتعين عليه اتباع المعايير والإجراءات التي تتبعها هوية العلامة التجارية للشركة الأم، كما أن هناك عدة شروط للحصول على وكالة سلسلة مطاعم ماكدونالدز.

فالرسوم الأولية للحصول على الترخيص هي 45 ألف دولار أميركي وأن يكون لصاحب الامتياز ما لا يقل عن 500 ألف دولار أميركي من الأصول المالية.

يأتي ذلك بينما أعلنت شركة ماكدونالدز العالمية عبر موقعها الرسمي في تقريرها عن نتائجها عام 2022 عن ارتفاع حصة توسع مبيعات أصحاب حق الامتياز التجاري في العالم 16.5% مقارنة بعام العام 2021.

MCDONALD’S FRANCHISE: COSTS, FEES & EARNING STATS

وأعلنت بعض الشركات المالكة لوكالة سلسلة مطاعم ماكدونالدز التبرع لدعم جهود الإغاثة لأهالي غزة، فمثلا ماكدونالدز السعودية تبرعت بمليوني ريال سعودي، أما سلسلة ماكدونالدز في قطر فتبرعت بمليون ريال قطري، وهناك بعض الأفرع الأخرى في الوطن العربي التي تبرعت لصالح أهالي غزة.

طبعا هذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها سلسلة مطاعم ماكدونالدز في إسرائيل الدعم للحكومة الإسرائيلية، فخلال أزمة كورونا أعلنت سلسلة مطاعم ماكدونالدز في إسرائيل عن إغلاق جميع مطاعمهما وتشغيل 5 مطاعم لتوفير الطعام المجاني للمستشفيات وطواقم نجمة داود الحمراء وقوات الأمن، وفق موقع "تايمز إف إسرائيل".

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي