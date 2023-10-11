بعد طوفان الأقصى.. الاحتلال يفرض إجراءات "انتقامية" بحق الأسرى

قال نادي الأسير الفلسطيني الأربعاء إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرضت إجراءات تعسفية وعقابية بحق الأسرى الفلسطينيين منذ بدء معركة "طوفان الأقصى"، وذلك تنفيذا لأوامر من قيادة الجيش التي تشرف على السجون.

وأضاف النادي في بيان، أن إدارة سجون إسرائيل "فرضت عملية عزل مضاعفة وشاملة على الأسرى الفلسطينيين منذ اندلاع الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي.

وذكر البيان أنه تم فرض عزل إضافي على الأسرى منذ يوم السبت الماضي، "كجزء من سلسلة إجراءات انتقامية" بحقهم في إطار "جريمة العقاب الجماعي".

ومن هذه الإجراءات ما يلي:

إغلاق الأقسام في جميع السجون وسحب محطات التلفاز المتاحة للأسرى.

زيادة أجهزة التشويش ووقف زيارات عائلات الأسرى.

إلغاء الزيارات التي كانت مقررة هذا الأسبوع.

قطع الكهرباء والماء عن أقسام الأسرى بين فترة وأخرى.

سحب المواد الغذائية في أقسام الأسرى.

الحرمان من الخروج إلى ساحة السجن

حرمان الأسرى المرضى من نقلهم إلى العيادات.

تهديدات مباشرة لأسرى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والجهاد الإسلامي.

عمليات اقتحام لقوات القمع لسجون دامون والنقب وعوفر ومجدو.

عزل أسرى ونقلهم إلى زنازين، من بينهم ممثلة الأسيرات مرح باكير.

نقل جماعي لأسرى غزة من سجن النقب إلى سجن نفحة.

ومنذ السبت الماضي أطلقت كتائب القسام وفصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى آلاف الصواريخ باتجاه المدن والبلدات والمستوطنات الإسرائيلية، وفشلت القبة الحديدية في اعتراض نسبة كبيرة من الصواريخ التي تم إطلاقها من قطاع غزة، مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى في الجانب الإسرائيلي وتدمير عدد من المنشآت، إضافة إلى وقف حركة الطيران أكثر من مرة في مطار بن غوريون الإسرائيلي.