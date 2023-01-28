مظاهرات في بوركينا فاسو تطالب برحيل القوات الفرنسية والتحالف مع روسيا

تظاهر آلاف الأشخاص اليوم السبت في واغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو، مطالبين برحيل القوات الفرنسية عن بلادهم والتحالف مع روسيا.

وردد المتظاهرون المؤيدون لرئيس المجلس العسكري الحاكم إبراهيم تراوري شعارات تندد بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبسياسات فرنسا في أفريقيا.

ومن بين الشعارات التي رفعت خلال المظاهرات التي نظمت في ساحة الأمة بالعاصمة "تسقط الإمبريالية"، و"تسقط السياسة الفرنسية في أفريقيا"، و"لا لإملاءات ماكرون"، و"إلى الأمام من أجل سيادة بوركينا فاسو".

وتأتي هذه المظاهرات بعد أيام من إعلان باريس أنها ستسحب قواتها من بوركينا فاسو امتثالا منها لطلب المجلس العسكري الحاكم التي أمهلها شهرا.

وقال مراسل الجزيرة "بابا ولد حرمه" إن مظاهرات اليوم امتداد لحراك تشهده منذ مدة بوركينا فاسو ودول أخرى بغرب أفريقيا بينها مالي التي ضغطت بدورها على فرنسا حتى سحبت قواتها من أراضيها.

وأضاف المراسل أن الأعلام الروسية كانت حاضرة في المظاهرات الجديدة بالعاصمة، مشيرا إلى أن المحتجين يحمّلون فرنسا الوضع الأمني المتدهور في البلاد وبعض الدول المجاورة التي تنشط فيها جماعات مسلحة.

ولدى فرنسا قاعدة عسكرية في بوركينا فاسو وكتيبة مكونة من قرابة 400 جندي من القوات الخاصة.

ومنذ عام 2015، يشهد هذا البلد الأفريقي هجمات متصاعدة لجماعات مسلحة تسببت في مقتل الآلاف ونزوح ما يقرب من مليوني شخص.