إصابة 4 جنود إسرائيليين في هجوم بقنبلة غرب رام الله

أصيب 4 جنود إسرائيليين بجروح طفيفة إثر انفجار عبوة محلية الصنع ألقيت عليهم من سيارة فلسطينية قرب مدخل قرية النبي صالح غربي مدينة رام الله، وفق ما ذكرت مصادر فلسطينية.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أغلقت مدخل القرية ومنعت مركبات فلسطينية من الدخول والخروج من القرية، كما دفعت بتعزيزات أمنية إلى المكان وباشرت بعمليات بحث وتفتيش.

وكان الناطق العسكري الإسرائيلي قد أفاد بإصابة 6 جنود ومدني، في إطلاق نار استهدف حافلة كانت تقلهم في منطقة غور الأردن.

وأضاف الناطق العسكري أن جنديا أصيب بجراح خطيرة، واصفا بقية الإصابات بأنها طفيفة.

وعقب العملية، اقتحمت قوات الاحتلال "خربة عاطوف"، في منطقة "طمون" القريبة من موقع إطلاق النار، بحثا عن منفذي الهجوم.