عقب منعه وأسرته من السفر للمرة السابعة.. وزير الشؤون الدينية السابق بتونس نور الدين الخادمي يدخل في اعتصام مفتوح بالمطار

أعلن وزير الشؤون الدينية السابق في تونس نور الدين الخادمي عن الدخول في اعتصام مفتوح بمطار قرطاج الدولي في العاصمة التونسية رفقة عائلته بعد منعهم من السفر منذ 15 يوليو/تموز الماضي.

وقال الخادمي في اتصال مع الجزيرة نت إنه دخل في الاعتصام بعد منعه وأسرته من السفر من دون أي سند قانوني، وإن أسرته مشتتة وتعيش ظروفا نفسية صعبة منذ 35 يوما.

وأشار إلى أن ابنته تعطلت دراستها الجامعية جراء منعها من السفر، وتعاني الآن من أزمة نفسية حادة جدا، وباتت ترفض العودة للمطار بعد أن حضرت معه 3 مرات مصحوبة بتذاكر السفر.

وأضاف أنه راجع كل السلطات المختصة الأمنية والقضائية والإدارية في تونس، وتبين أنه لا يوجد بحقه أي شيء، لا حكم قضائي، أو متابعة قانونية.

وقال الخادمي إن المنع من السفر يعود فيما يبدو إلى توليه مسؤولية وزارة الشؤون الدينية لمدة سنتين، وهي مسؤولية "توليتها على أساس وفاق وطني، وخرجت منها بوفاق وطني، ودون أي تجاوز في السلطة أو ملفات فساد".

وأبدى استغربه الشديد من قرار المنع، خصوصا أنه استهدف شخصية علمية جامعية مجتمعية وطنية ودولية عرفت بوسطيتها وتسامحها، مشيرا إلى أن السلطات تجاوزت فيه حدودها، وتعدت على حق شرعي ودستوري لكل مواطن سواء أكان السفر من أجل العلم أو التعلم، وفق تعبيره.

وأكد أنهم باقون في المطار، ومستمرون في اعتصامهم المفتوح حتى تسوية الوضعية، ورفع حظر السفر عنهم.