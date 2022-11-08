دراسة: ثلث الأوروبيين تعرّضوا للتحرش الجنسي أثناء الجامعة أو الدراسة البحثية

أظهرت دراسة استقصائية أوروبية نشرت أمس الاثنين، أن نحو ثلث الطلاب أو الموظفين في الجامعات تعرّضوا لشكل من أشكال التحرش الجنسي.

ووفقا للدراسة التي أجراها معهد لايبنتس للعلوم الاجتماعية في مدينة كولونيا الألمانية، فإن ما يقرب من ثلث الذين شملهم الاستطلاع تعرّضوا للتحرش الجنسي أثناء دراستهم أو في العمل، كما أبلغ 6% أيضا عن تعرّضهم لعنف جسدي و3% لعنف جنسي.

وأجرى المعهد الدراسة مع شركاء أوروبيين، في إطار مشروع الاتحاد الأوروبي "يوني سيف" -لإنهاء العنف المبني على النوع- في الجامعات والمؤسسات البحثية الأوروبية.

وبشكل عام، قال 62% ممن شملتهم الدراسة إنهم تعرضوا لشكل واحد على الأقل من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي في جامعاتهم أو معاهدهم.

واستخدمت الدراسة تعريفا واسعا للمصطلح، حيث تمت تغطية أشكال العنف الجسدي والجنسي والنفسي والاقتصادي وعبر الإنترنت، بشأن التعرّض للعنف المبني على النوع.

عنف نفسي

وأفاد 57% من المستطلعة آراؤهم بتعرضهم للعنف النفسي. ووفقا للاستبانات، فإن ذلك يشمل التهديدات، ونوبات الغضب، والخطاب غير المحترم، والمقاطعات أو التقييمات السلبية غير المبررة.

وقالت الدكتورة أنكي ليبينسكي من معهد لايبنتس للعلوم الاجتماعية: "إن العنف القائم على النوع الاجتماعي مشكلة منهجية تؤثر على المؤسسات العلمية، على نحو لا يقل عن أجزاء أخرى من المجتمع".

ووفقا للدراسة، فقد تأثرت النساء أكثر من الرجال في جميع الفئات تقريبا، باستثناء العنف الجسدي الذي أبلغ الرجال عن تعرّضهم له في كثير من الأحيان.

وخلال الدراسة، تم استطلاع موظفين وطلاب من 46 جامعة ومؤسسة بحثية في ألمانيا و14 دولة أوروبية أخرى، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار 2022.