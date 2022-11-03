الاحتلال يعلن اعتراض "القبة الحديدية" لصاروخ أطلق من غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الخميس، اعتراض منظومة "القبة الحديدية" صاروخا أطلق للمرة الأولى منذ قرابة 3 شهور تجاه المستوطنات الإسرائيلية في غلاف القطاع.

وقبل إعلان رصد إطلاق الصاروخ من القطاع، قال الجيش إنه "تم تفعيل صافرات الإنذار في عدد من المستوطنات قرب الحدود مع غزة جنوبي البلاد"، مشيرا إلى أن هذه المستوطنات هي "نيريم، وعين هاشولشا، وكيسوفيم".

كما أكد جيش الاحتلال أن قواته "رصدت محاولة إطلاق 3 قذائف صاروخية فاشلة من غزة سقطت داخل القطاع".

وفي وقت سابق، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن مستوطنين يعيشون في غلاف غزة أبلغوا عن سماع أصوات انفجارات ناجمة عن اعتراضات لصواريخ.

ونقلت وكالة الأناضول عن قناة كان الإسرائيلية الرسمية، أن إطلاق الصاروخ يأتي غالبا ردا على اغتيال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق الخميس، الناشط في حركة الجهاد الإسلامي فاروق سلامة، بمدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وجاء إطلاق الصاروخ أيضا بعد ساعات من إعلان فوز رئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتانياهو في الانتخابات التشريعية.