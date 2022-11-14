"الاستبدال العظيم".. شيخوخة أوروبا تقلق بوريل وتصريحاته تثير الانتقادات

لاقت تصريحات مسؤول السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، التي أكد فيها أن الهجرة إلى أوروبا أفضل حلٍّ لأزمة شيخوخة السكان، انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تحذيرات من وجود ما أسموه مؤامرة على العرق الفرنسي والأوروبي.

وقال السياسي الإسباني بوريل خلال مقابلة صحفية أجرتها معه قناة "إل سي آي" (LCI) الفرنسية، خلال عرض وجهة نظره بخصوص الفائدة من موجات الهجرة: إنه سواء أكان الأمر يبهجنا أو يؤسفنا، فإن الشتاء الديمغرافي في أوروبا (في إشارة إلى التهرم الديمغرافي) بلغ مستويات قياسية مقارنة ببقية دول العالم.

«L’hiver démographique de l’Europe est comblé par les apports du reste du monde.» Le chef de la diplomatie européenne @JosepBorrellF invité de @LCI estime que les migrations compensent la natalité européenne «Qu’on aime cela ou non, c’est un fait.» pic.twitter.com/6Eztnlm7KA — Darius Rochebin (@DariusRochebin) November 11, 2022

وبيّن أن بعض المجتمعات تفضّل الشيخوخة على خليط الأعراق، في حين ترى مجتمعات أخرى أن مساهمة خارجية منظمة ومضبوطة ضرورية لزيادة عدد المواليد، وذلك في إشارة إلى مساهمة المهاجرين في زيادة أعداد المواليد الجدد.

واعتبر بوريل في تصريحاته أن وصول المهاجرين يعوّض العجز في معدل المواليد الأوروبي، مؤكدا على ضرورة تنظيم الأمر، وهو ما يسلّط الضوء على سياسات الحكومات.

قنبلة موقوتة

ومع زيادة نسبة من تتجاوز أعمارهم 65 سنة من إجمالي سكان أوروبا، وانخفاض عدد الولادات وتقلص عدد الأطفال في كل أسرة، أصبحت شيخوخة السكان قنبلة ديمغرافية موقوتة تهدد بالفناء.

وتشير الأرقام إلى أنه في عام 1950، كان 12% فقط من سكان أوروبا في سن 65، أما اليوم فقد تضاعفت هذه النسبة، حيث تشير التوقعات إلى أنه عام 2050 ستصبح هذه النسبة أكثر من 36%، وهذا يعني أمرا واحدا؛ هو أن أوروبا تشيخ!

ويرجع هذا الأمر لمعدلات الخصوبة وطول العمر. ففي الماضي، كان لكل امرأة في أوروبا بالمتوسط ما يزيد على طفلين، لكن منذ عام 2000 انخفض معدل الخصوبة إلى ما أقل من ذلك. كما بات الأوروبيون يعشيون أعمارا أطول الآن، حيث يبلغون 78 عاما في المتوسط، ارتفاعا من 66 عاما في الخمسينيات.

وانتقد نشطاء تصريحات بوريل، مؤكدين أنها تهدف إلى إضفاء مزيد من الشفافية على نظرية "الاستبدال العظيم"، محذرين من وجود "مؤامرة" على العرق الفرنسي والأوروبي.

نظرية وتعليقات

وتنسب نظرية "الاستبدال العظيم" أو "الاستبدال الكبير" المتجذرة في القومية العنصرية إلى نخبة صغيرة على أنها تحيك مؤامرة ضد الفرنسيين والأوروبيين البيض، بهدف استبدالهم في نهاية المطاف بأشخاص غير أوروبيين من أفريقيا والشرق الأوسط، معظمهم من المسلمين.

ويعود تاريخ ظهور هذه النظرية إلى 1900، عندما تحدث أبو القومية الفرنسية موريس باريه عن شعب جديد سوف يستولي على السلطة وينتصر و"يدمر وطننا".

وكتب في مقال نشر بصحيفة "لو جورنال" اليومية: "اسم فرنسا يمكن أن يبقى حيا، لكن الطابع الخاص لبلدنا سوف يدمر، والذين تم تنصيبهم باسمنا وعلى أراضينا سوف يتجهون نحو أهداف متناقضة مع أهداف واحتياجات أرضنا وموتانا".

وفي تعليقه على تصريحات بوريل، اعتبر أحد المتفاعلين أن الحل الذي يقدّمه هو بمثابة الانتحار، وقال: أوروبا سئمت من العدمية، لكن ما العلاج الذي تقدمه لها نخبنا؟ ثم يجيب: الانتحار.

من جهتها، قالت الناشطة كماري فاليكون: استبدال السكان، أحببنا ذلك أم كرهنا، إنها الحقيقة.

« Le remplacement de population, qu’on aime cela ou non, c’est un fait ». #Immigration https://t.co/5eNG27lcg2 — Marie Falicon ن (@marieflcn) November 13, 2022

فيما قال مغرّد آخر ساخرا: إن الاستبدال العظيم نظرية شريرة يمينة متطرفة، لا علاقة لها بالواقع.

"Le Grand Remplacement est une théorie criminelle de l’extrême droite, qui ne repose sur aucune réalité"

🥳 https://t.co/91H9qH2JS8 — Jean Lafitte (@JeanLaf52297299) November 13, 2022

وعلّق حساب آخر ساخرا بالقول: إن مسؤول السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي يشجع "الاستبدال العظيم" للأوروبيين، فيما قال حساب آخر "حينها لن تكون أوروبا".

كما شارك آخرون مقطع الفيديو مصحوبا بوسم (هاشتاغ) "الاستبدال العظيم".