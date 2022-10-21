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شهيد وإصابات بالرصاص الحي.. قوات الاحتلال تقتحم جنين وتشتبك مع مقاومين فلسطينيين

تصاعدت اقتحامات قوات الاحتلال لمدينتي جنين ونابلس منذ بدء العام الجاري (وفا)
21/10/2022-|آخر تحديث: 21/10/202203:10 AM (مكة المكرمة)

أفاد مراسل الجزيرة في وقت متأخر من مساء الخميس بأن قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم جنين، وأن اشتباكات مسلحة تدور بين هذه القوات ومقاومين فلسطينيين، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب وإصابة 3 بالرصاص الحي في الأطراف خلال الاقتحام.

وأظهرت فيديوهات متداولة عبر مواقع التواصل إطلاق نار كثيفا في محيط جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت -مساء أمس- حاجز "سالم" العسكري غربي جنين حتى "إشعار آخر".

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية رمانة غربي جنين، ونصبت عدة حواجز داخل القرية وعلى مداخلها، مما أدى إلى إعاقة تحركات المواطنين، كما استولت على تسجيلات لكاميرات مراقبة بعد مداهمة محلات تجارية ومنازل وتفتيشها واستجواب ساكنيها.

وفي سياق متصل، اندلعت مواجهات أمس بين الشبان وقوات الاحتلال في محيط حاجز الجلمة شمال شرق جنين، علما بأن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز عدة مرات أمام حركة الفلسطينيين.

المصدر : الجزيرة