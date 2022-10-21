شهيد وإصابات بالرصاص الحي.. قوات الاحتلال تقتحم جنين وتشتبك مع مقاومين فلسطينيين

أفاد مراسل الجزيرة في وقت متأخر من مساء الخميس بأن قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم جنين، وأن اشتباكات مسلحة تدور بين هذه القوات ومقاومين فلسطينيين، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب وإصابة 3 بالرصاص الحي في الأطراف خلال الاقتحام.

وأظهرت فيديوهات متداولة عبر مواقع التواصل إطلاق نار كثيفا في محيط جنين بالضفة الغربية المحتلة.

تغطية صحفية: "مقــاومـون يطلقون النار بكثافة تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة جنين". pic.twitter.com/KUzzQMBwhj — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 20, 2022

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت -مساء أمس- حاجز "سالم" العسكري غربي جنين حتى "إشعار آخر".

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية رمانة غربي جنين، ونصبت عدة حواجز داخل القرية وعلى مداخلها، مما أدى إلى إعاقة تحركات المواطنين، كما استولت على تسجيلات لكاميرات مراقبة بعد مداهمة محلات تجارية ومنازل وتفتيشها واستجواب ساكنيها.

اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال في مدينة جنين.#كتيبة_جنين pic.twitter.com/j8vgBocEnn — كتيبة جنين طوالبة (@katebat_jeneen1) October 20, 2022

وفي سياق متصل، اندلعت مواجهات أمس بين الشبان وقوات الاحتلال في محيط حاجز الجلمة شمال شرق جنين، علما بأن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز عدة مرات أمام حركة الفلسطينيين.