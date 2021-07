أسوأ كارثة منذ الحرب العالمية الثانية..أكثر من 80 قتيلا ومئات المفقودين جراء الفيضانات في ألمانيا

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة التي تجتاح غرب ألمانيا، فقد ذكرت الهيئة العامة للبث الإذاعي في ألمانيا (إيه آر دي) أن عدد القتلى جراء الفيضانات تجاوز 80، في حين قالت الشرطة إن أكثر من ألف شخص مفقودين في منطقة نوينار آرفايلر.

وتسببت السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة المستمرة منذ يوم الاثنين الماضي في انهيار المنازل وتدمير عدد من الطرق، ولا يزال خطر التدمير يتهدد 25 منزلا في إحدى مقاطعات ولاية "راين لاند" غربي البلاد.

وأعلنت السلطات المحلية في مقاطعة أرفايلر غربي ألمانيا عن فقدان نحو ألف و300 شخص، وقالت إدارة المقاطعة في بيان لها إنه في محيط مدينة باد نوينار أرفايلر وحدها جرت نحو ألف عملية إغاثة.

وأضافت السلطات أنه بسبب الوضع المعقد الناجم عن الدمار الحاصل، فإن التقييم النهائي للوضع يصبح مستحيلا.

This flooding in Germany today is hard to wrap your head around. It really seems like the planet is trying to tell us something pic.twitter.com/o5vCEpk8mk

— Read Parable of the Sower by Octavia Butler (@JoshuaPotash) July 16, 2021