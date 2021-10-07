المغرب.. الملك محمد السادس يترأس مراسيم تنصيب الحكومة الجديدة برئاسة أخنوش

ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، الخميس، مراسيم تنصيب أعضاء الحكومة المغربية الجديدة برئاسة رجل الأعمال الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، بعد شهر على فوزه بالانتخابات البرلمانية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء المغربية.

وحافظ الفريق الحكومي الجديد، المكون من 24 وزيرا بينهم 7 نساء فضلا عن رئيس الحكومة، على الوزراء أنفسهم في الحقائب السيادية؛ أبرزهم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الخارجية ناصر بوريطة، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق.

وضمّت التشكيلة الحكومية وجوها جديدة على الساحة السياسية -بينها سيدات عدة- جلّهم من التكنوقراط.

أخنوش (وسط) مع حليفيه في الحكومة عبد اللطيف وهبي (يسار) ونزار بركة (الفرنسية)

وستكون وزيرة المالية الجديدة نادية العلوي -التي شغلت منصب وزيرة السياحة في الحكومة السابقة- واحدة من 7 نساء في الحكومة، بينهن رئيسة بلدية مراكش السابقة فاطمة الزهراء المنصوري.

وتولى الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي منصب وزير العدل، في حين تولى الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة حقيبة المياه.

وكان الملك محمد السادس كلف أخنوش -الذي تولى وزارة الفلاحة والصيد البحري منذ 2007- بتشكيل الحكومة غداة تصدّر حزبه التجمع الوطني للأحرار الانتخابات البرلمانية في الثامن من سبتمبر/أيلول.





وتشكلت الحكومة من حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة المعاصرة، ويصنفان ضمن الصف الليبرالي، وحزب الاستقلال الذي يوصف بالحزب المحافظ، فضلا عن الوزارات السيادية التي تتولاها شخصيات غير منتمية لأحزاب.

وتحظى الأحزاب الثلاثة بأغلبية مريحة في البرلمان تبلغ 270 مقعدا مقابل 198 مقعدا مطلوبة لتمرير التشريعات.

وشهد الفريق الحكومي الجديد عودة وزير الداخلية السابق وسفير المغرب في باريس شكيب بن موسى إلى الجهاز التنفيذي مكلفا بحقيبة التربية الوطنية والتعليم.

وترأس بن موسى لجنة ملكية أعلنت في مايو/أيار عن "نموذج تنموي جديد" يعوّل عليه خصوصا لتقليص الفوارق الاجتماعية ومضاعفة معدل النمو في أفق عام 2035.