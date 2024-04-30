داعمو إسرائيل يمثلون مشاهد كاذبة حول تعرضهم لاعتداءات في احتجاجات غزة

أظهرت مجموعة من مقاطع الفيديو -على منصات التواصل الاجتماعي- بعض المناصرين لإسرائيل يدّعون تعرضهم لاعتداءات من قبل محتجين ومعتصمين في الجامعات الأميركية من أجل دعم فلسطين وقطاع غزة.

وأظهر مقطع فيديو فتاة تدعى كارين أثناء وجودها في محيط مخيم الاحتجاج الطلابي في جامعة نورث وسترن بولاية إلينوي وسط غرب الولايات المتحدة، تمسك بكلبها وتجري اتصالا بالشرطة.

ووفق الفيديو، المنشور على منصات التواصل أول أمس السبت، تقول كارين "أنا أميركية يهودية أحتاج إلى مساعدتكم. أرجوكم تعالوا لمساعدتي. أنا فعلا خائفة".

وأضافت "طلاب جامعة نورث ويسترن يحاصرونني ويهددوني. نعم إنهم يقفون أمامي الآن. ويحملون لافتات. أنا أتجول مع كلبي. أحتاج للمساعدة. أعلم ذلك ولكنهم جميعا يحيطون بي ولا يسمحون لي بالمغادرة. أرجوكم ساعدوني".

At Northwestern: average Karen tried to walk her dog through the encampment & called the police although she was there voluntarily & was always FREE TO LEAVE. She clearly weaponizes her Jewish identity to make a mockery of actual victims of antisemitism. NUPD told her to leave. pic.twitter.com/weQZJiis6I — ኤደን (@edenxmm) April 27, 2024

وفي ذات الوقت وأثناء إجراء مكالمتها مع الشرطة، تعمدت إحدى الداعمات للحراك الطلابي الوقوف على مقربة من كارين متحدثة بصوت مرتفع أيضا حتى يسمعه الشرطي، محاولة دحض افتراءاتها.

وقالت الفتاة الداعمة للاحتجاج واسمها نوبد "لا أحد سيؤذيها. لا أحد سيهاجمها. هذه الإنسانة ليست معرضة للخطر. لا لا. لديك حرية التحرك. إنها حرة في تحركاتها. يمكنها المغادرة".

وأظهر مقطع فيديو شخصا يقف في تجمع احتجاجي في بنسلفانيا، ويمثل أمام الكاميرات تعرضه لاعتداء من قبل المحتجين.

وتعمد هذا الشخص الوقوف أمام أحد المتحجين الذين يحملون العلم الفلسطيني وصرخ بصوت عال "لا تضربني بعلمك. اضربني بهذا العلم مرة ثانية وسترون ماذا يحدث لكم. لا تضربني بهذا العلم. عار عليكم".

ورد عليه صاحب العلم قائلا "لقد التقطت لك مقطع فيديو".

"استيقظوا أيها الشيوعيون"

وفي مشهد ثالث، أقدم أحد الموالين لإسرائيل بعمل استفزازي ضد الطلاب الذين كانوا ينامون داخل مخيم التضامن مع غزة بجامعة كاليفورنيا.

ووفق مشاهد انتشرت على وسائل التواصل، فإن الشخص الموالي لإسرائيل قام بالصراخ بينما كان الطلاب نياما داخل الخيم قائلا "صباح الخير يا فيتنام. استيقظوا أيها الشيوعيون. استيقظوا. استيقظوا".

ويظهر الشخص في المشاهد المتداولة يدخل المخيم فجرا وبيده العلمان الأميركي والإسرائيلي، ويتجول بجانب الخيم محاولا إيقاظ المعتصمين عبر الصراخ بصوت مرتفع بهدف استفزازهم.

بالإضافة إلى أنه قام بتشغيل بعض المقاطع الصوتية الساخرة على هاتفه المحمول.

@btnewsroom UPDATE: Students at the Columbia Gaza Solidarity Encampment are pitching tents again. The administration had previously threatened to raid the camp again if they set up tents. The tents will allow protesters to hold the lawn through the rain and cold nights. #ColumbiaUniversity #Columbia #🍉 ♬ original sound – BreakThrough News

وكان عدد من طلاب جامعة كاليفورنيا في ولاية لوس أنجلوس قد قاموا بإنشاء مخيم تضامني مع غزة داخل حرم الجامعة.

وفي وقت مبكر من صباح 17 أبريل/نيسان الجاري، قام المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين بنصب خيامهم في حرم جامعة كولومبيا في نيويورك.

وكان من بين مطالبهم أن تفض الجامعة عقودها مع الشركات التي تدعم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

وفي 24 أبريل/نيسان الجاري، تصاعدت الأمور عندما قال رئيس مجلس النواب، الجمهوري مايك جونسون، للمتظاهرين إن رئيسة جامعة كولومبيا نعمت شفيق يجب أن تستقيل "إذا لم تتمكن من إحلال النظام في هذه الفوضى".

وأضاف جونسون "إذا لم يتم احتواء هذا بسرعة.. فهناك وقت مناسب للحرس الوطني".