داعمو إسرائيل يمثلون مشاهد كاذبة حول تعرضهم لاعتداءات في احتجاجات غزة

أظهرت مجموعة من مقاطع الفيديو -على منصات التواصل الاجتماعي- بعض المناصرين لإسرائيل يدّعون تعرضهم لاعتداءات من قبل محتجين ومعتصمين في الجامعات الأميركية من أجل دعم فلسطين وقطاع غزة.

وأظهر مقطع فيديو فتاة تدعى كارين أثناء وجودها في محيط مخيم الاحتجاج الطلابي في جامعة نورث وسترن بولاية إلينوي وسط غرب الولايات المتحدة، تمسك بكلبها وتجري اتصالا بالشرطة.

ووفق الفيديو، المنشور على منصات التواصل أول أمس السبت، تقول كارين "أنا أميركية يهودية أحتاج إلى مساعدتكم. أرجوكم تعالوا لمساعدتي. أنا فعلا خائفة".

وأضافت "طلاب جامعة نورث ويسترن يحاصرونني ويهددوني. نعم إنهم يقفون أمامي الآن. ويحملون لافتات. أنا أتجول مع كلبي. أحتاج للمساعدة. أعلم ذلك ولكنهم جميعا يحيطون بي ولا يسمحون لي بالمغادرة. أرجوكم ساعدوني".

At Northwestern: average Karen tried to walk her dog through the encampment & called the police although she was there voluntarily & was always FREE TO LEAVE. She clearly weaponizes her Jewish identity to make a mockery of actual victims of antisemitism. NUPD told her to leave. pic.twitter.com/weQZJiis6I

