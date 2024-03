عرض النسخة بـ60 دولارا.. ترامب يطلق منصة لبيع الكتاب المقدس

أطلق الرئيس السابق دونالد ترامب المرشح الجمهوري المفترض، موقعا إلكترونيا لبيع نسخ من الكتاب المقدس بسعر 59.99 دولارا لكل نسخة.

وظهر ترامب في مقطع فيديو مدته 3 دقائق على منصته "تروث سوشيال"، أول أمس الثلاثاء 26 مارس/آذار 2024 يحث أنصاره على شراء نسخة الكتاب المعنون بـ"بارك الرب في الكتاب المقدس للولايات المتحدة الأميركية"، والمستوحى من أغنية وطنية تحمل العنوان ذاته للمغني الريفي لي غرينوود.

وقال ترامب: "أنا فخور بالشراكة مع صديقي العزيز لي غرينوود، فمن لا يحب أغنيته God Bless the USA، في الترويج لهذا الكتاب المقدس؟"

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) March 26, 2024

Happy Holy Week! Let’s Make America Pray Again. As we lead into Good Friday and Easter, I encourage you to get a copy of the God Bless The USA Bible. @TheLeeGreenwood https://t.co/1KK5QgVK85 pic.twitter.com/XoCIeGDpAg

ويحرص ترامب في كل مؤتمراته الجماهيرية وتجمعات السياسية أن يصعد إلى المسرح على أنغام الأغنية "فليبارك الله الولايات المتحدة الأميركية".

وقال ترامب موجها أنصاره إلى موقع على شبكة الإنترنت يبيع الكتاب مقابل 59.99 دولارا -لا تشمل رسوم الشحن والرسوم الأخرى-: "أسبوع مقدس سعيد! دعونا نجعل أميركا تصلي مرة أخرى. بينما نقترب من الجمعة العظيمة وعيد الفصح، أشجعكم على الحصول على نسخة من الكتاب المقدس.. بارك الله في الولايات المتحدة الأميركية".

وتابع "الكثير منكم لم يقرؤوها قط ولا يعرف الحريات والحقوق التي تتمتعون بها كأميركيين، وكيف يتم تهديدكم بفقدان هذه الحقوق. الدين والمسيحية هما أكبر الأشياء المفقودة في هذا البلد، وأعتقد حقا أننا بحاجة إلى إعادتهما وعلينا إعادتهما بسرعة".

ويتضمن كتاب "بارك الله في الولايات المتحدة الأميركية"، دستور الولايات المتحدة، والتعديلات التي تشكل وثيقة الحقوق، وإعلان الاستقلال، وتعهد الولاء، وجوقة مكتوبة بخط اليد "بارك الله الولايات المتحدة الأميركية".

وحصل الموقع التجاري لبيع الكتاب المقدس على ترخيص استخدام صورة ترامب من شركة "سي آي سي فينتشرز ذ.م.م"، وهي ذاتها التي تمتلك العلامة التجارية لمجموعة الأحذية الرياضية التي أطلقها، في فبراير الماضي.

وحسب الموقع، فإن "الكتاب ليس سياسيا ولا علاقة له بأي حملة سياسية"، ومع ذلك، ليس من الواضح المبلغ الذي دفعه الرئيس السابق، أو سيتم دفعه، مقابل مبيعات المنتج.

ويقول ترامب "إن الدين والمسيحية هما أكبر الأشياء المفقودة في هذا البلد. أعتقد حقا أننا بحاجة إلى إعادتهما، إنها واحدة من أكبر المشكلات التي نواجهها. ولهذا السبب بلدنا في حالة فوضى. لقد أضعنا الدين في بلادنا، وكل الأمريكيين يحتاجون إلى الكتاب المقدس في منازلهم".

ويؤكد المرشح الجمهوري المحتمل أن لديه العديد من الأناجيل التي يصفها بأنها "كتابه المفضل"، وعندما طلب منه مشاركة آياته المفضلة من الكتاب المقدس في مقابلة مع بلومبرج بوليتيكس في عام 2015، اعترض قائلا، "لا أريد أن أخوض في هذا الأمر. لأنه بالنسبة لي، هذا أمر شخصي للغاية. الكتاب المقدس يعني الكثير بالنسبة لي، ولكنني لا أريد الخوض في التفاصيل".

ورغم أن ترامب لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة بين المسيحيين الإنجيليين البيض، الذين هم من بين أكثر مؤيديه المتحمسين، استغل المناوئون له إعلانه الجديد في شن حملة انتقادات واسعة ضده.

وقالت سارافينا شيتيكا، المتحدثة باسم حملة إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن، في بيان: "آخر مرة رأى فيها الشعب الأميركي دونالد ترامب يحمل الكتاب المقدس، كان لالتقاط صورة بعد أن أطلق الغاز المسيل للدموع على مواطنين أميركيين يحتجون على العنصرية".

وأضافت: "لا يمكنه أن يكلف نفسه عناء مغادرة مارالاغو للقاء الناخبين الفعليين، لكنه يجد الوقت ليبيع أحذية رياضية، وعطرا رخيصا ويروج لمنتجه الجديد لملء جيوبه. هذا هو دونالد ترامب، المحتال الذي قضى حياته في الاحتيال على الناس، وأمضى رئاسته في تدمير الطبقة الوسطى وخفض الضرائب لصالح أصدقائه الأثرياء".

وقالت منظمة لينكولن بروجيكت المناهضة لترامب على موقع "إكس" (تويتر سابقا): "ترامب المحتال غير التائب في حاجة ماسة إلى المال لدرجة أنه يبيع الكتاب المقدس الذي كتب عليه (فليبارك الله الولايات المتحدة الأميركية). ما هو المبلغ الذي تعتقد أن ترامب يحصل عليه من كل عملية بيع؟"

How much money do you think Trump gets off each sale? pic.twitter.com/zeh8n4o0Ov

Unrepentant grifter Trump is so desperate for cash that he's selling a ‘God Bless the USA’ Bible.

وقالت مجموعة " الناخبون الجمهوريون ضد ترامب"، "دونالد ترامب يحتفل بأسبوع الآلام من خلال بيع الكتاب المقدس الوحيد الذي أقره الرئيس ترامب مقابل 60 دولارا. بالنسبة لمحتال متمرس، كل شيء هو فرصة".

Donald Trump is observing Holy Week by selling “the only Bible endorsed by President Trump” for $60.

For a seasoned grifter, *everything* is an opportunity. pic.twitter.com/vHZyVzcNPe

— Republican Voters Against Trump (@AccountableGOP) March 26, 2024