الطعام ليس المتهم الوحيد.. التوتر يسبب تراكم الدهون في البطن

قد تثمر جهود التمارين الرياضية والحمية في فقدان الدهون، أحيانا حتى الوصول إلى الوزن المثالي، لكن الحصول على بطن مسطح أو مثالي يبدو مهمة أكثر صعوبة، فربما يتعلق الأمر -ببساطة- بالهرمونات.

وتساعد الهرمونات في تنظيم العديد من وظائف الجسم، مثل عملية التمثيل الغذائي، كما أنها تواجه شعورنا بالتوتر والجوع، وأحيانا ما يؤدي اختلال توازن الهرمونات في الجسم وحده إلى زيادة الوزن حول البطن، فمشكلات مثل قصور الغدة الدرقية، أو متلازمة تكيس المبايض، أو انقطاع الطمث، وما يصاحبها من اختلال توازن الهرمونات في الجسم تتسبب في زيادة الوزن حول البطن، بحيث يمكن القول إن زيادة الدهون في هذه المنطقة رغم النظام الصحي وممارسة الرياضة يعتبر عرضا لمشكلة صحية أخرى، فالهرمونات تلعب دورا رئيسيا في توزيع الوزن في أنحاء الجسم.

الإجهاد سببا في زيادة الدهون

عند الشعر بالإجهاد يقوم الجسم باستجابة طبيعية باعتباره يواجه تهديدا، ومن خلال مجموعة من الإشارات العصبية والهرمونية تفرز الغدد الكظرية الأدرينالين والكورتيزول وهرمونات أخرى لمواجهة الخطر. وحين يكون التوتر لفترة قصيرة، يعود الجسم إلى حالته الطبيعية سريعا. لكن مواجهة التوتر باستمرار تُبقي الجسم على هذه الحالة من تقلب الهرمونات، مما يتسبب في ارتفاع مستوياتها بالجسم فيزيد معدل ضربات القلب وضغط الدم وحتى نسبة السكر في الدم، وهو ما يؤدي إلى زيادة الرغبة في تناول الأطعمة غير الصحية والتي تسبب السمنة وما يصاحبها من تراكم للدهون في منطقة البطن تحديدا.

مقاومة الأنسولين

قد يتسبب الارتفاع المستمر لمستويات الكورتيزول، وأسباب بينها العوامل الوراثية وقلة النشاط البدني، في مشكلة أخرى هي مقاومة الأنسولين حيث تنخفض استجابة الجسم لإفراز هرمون هذه المادة الذي ينظم مستويات السكر بالجسم، بتحويلها إلى طاقة، حيث تضعف استجابة الخلايا في العضلات والدهون والكبد للأنسولين، وتتوقف عن امتصاص السكر أو تخزينه بشكل فعال. فترتفع نسبة السكر في الدم، وتتركز الدهون في منطقة البطن.

خمول الغدة الدرقية

تفرز الغدة الدرقية الهرمونات التي تساعد على التحكم في عملية التمثيل الغذائي لتمد الجسم بالطاقة، والتي تنعكس في صور فقدان أو زيادة في الوزن، وعند خمول الغدة الدرقية تتباطأ العديد من وظائف الجسم، ومن ثم تحدث زيادة الوزن، وتتركز غالبا حول البطن.

عدم الشعور بالشبع

يلعب هرمون الليبتين الذي تفرزه الخلايا الدهنية دورا مهما في تنظيم الوزن إذ يخلف الشعور بالشبع عند تناول الحد الكافي من الطعام، فيرسل الجسم إشارة إلى الدماغ بالتوقف عن الأكل، وعند الإصابة بمقاومة الليبتين تتوقف هذه الإشارة عن العمل بشكل صحيح وتحدث زيادة الوزن متركزة في منطقة البطن.

انخفاض بعض الهرمونات مع التقدم بالعمر

مع التقدم في العمر، تنخفض لدى الرجال مستويات هرمون التستوستيرون، ويتوقف نمو العضلات مما يؤدي لزيادة الوزن، بينما تنخفض لدى النساء مستويات هرمون الإستروجين مما يؤدي لزيادة الدهون حول البطن.

كيف يمكن التخلص من دهون البطن؟

تعتبر زيادة الوزن في منطقة البطن إحدى أسوأ صور السمنة، إذ تزيد من خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي والسكري وأمراض القلب. وفي مواجهتها تبدو بعض الخطوات بسيطة ويمكن البدء بها لحل المشكلة، وفق موقع "ميديكال نيوز توداي" ففي حالات متعددة مما سبق يُوصى بتغييرات في نمط الحياة مثل ممارسة تمارين المقاومة لزيادة الكتلة العضلية وتقليل الدهون الحشوية، كما تكفل بعض التغييرات الغذائية علاج اضطراب توازن الهرمونات في الجسم.

كما يُوصى ببعض خطوات لتخفيف التوتر، مثل التمارين المنتظمة والمشي وممارسة اليوغا، أو الاستماع إلى الموسيقى الهادئة وممارسة تمارين التنفس التي تساعد في الاسترخاء وتقليل الاستجابة الفسيولوجية التي تقوم بها أجسامنا في مواجهة الضغوط اليومية.

يعد الحصول على قسط كافٍ من النوم خطوة أساسية أخرى يمكن أن تسهم في خفض مستويات هرمون الليبتين، وهرمون الكورتيزول.

وهناك حالات أكثر تعقيدا تتطلب استشارة الطبيب ومعالجتها من خلال الأدوية، والنصيحة التي يؤكدها الخبراء أن الدهون الحشوية تراكمت في الحقيقة خلال سنوات، لذا يحتاج الأمر فترة طويلة للتخلص منها.