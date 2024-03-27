‫ما الأسباب الخطيرة لنزيف الأنف؟

قالت الرابطة المهنية لأطباء الأنف والأذن ‫والحنجرة بألمانيا إن نزيف الأنف له أسباب عدة منها ما هو بسيط ومنها ما ‫هو خطير.

‫وأوضحت الرابطة أن الأسباب البسيطة لنزيف الأنف تتمثل في وجود جسم غريب ‫في الأنف والاستخدام طويل الأمد لبخاخات الأنف المزيلة للاحتقان ‫واستخدام مضادات التخثر (أدوية سيولة الدم) مثل حمض "أسيتيل الساليسيليك" المعروف أيضا باسم الأسبرين. ‫

‫أسباب خطيرة

‫أما الأسباب الخطيرة لنزيف الأنف فتكمن في إصابات الأنف مثل كسر عظام ‫الأنف وانحناء الحاجز الأنفي واضطرابات تخثر الدم على سبيل المثال بسبب ‫الهيموفيليا (اضطراب النزيف) وانخفاض عدد الصفائح الدموية.

‫وتشمل الأسباب الخطيرة لنزيف الأنف أيضا الأورام الحميدة أو الخبيثة في ‫البلعوم الأنفي وسرطان الدم.

إسعافات أولية

وأوضحت الرابطة أنه يمكن إيقاف نزيف الأنف من خلال القيام بالإسعافات ‫الأولية التالية:

الجلوس بشكل مستقيم والانحناء إلى الأمام قليلا.

الضغط على فتحتي الأنف بالأصابع مع التنفس عبر الفم لمدة تصل إلى 10 ‫دقائق بالنسبة للأطفال وما يصل إلى 15 دقيقة بالنسبة للبالغين.

تبريد مؤخرة الرقبة.

وإذا لم تفلح هذه الإسعافات الأولية في إيقاف نزيف الأنف، فيجب حينئذ ‫استشارة الطبيب، لا سيما إذا كان نزيف الأنف مصحوبا بأعراض أخرى مثل ‫الدوار وضيق التنفس والإغماء.