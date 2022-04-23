ما هو الرعاف؟ وما أنواعه؟ وما أسبابه؟ متى يكون خطيرا؟ وما علاج الرعاف في المنزل؟ وكيف الوقاية منه؟

الرعاف

الرعاف هو نزيف الدم من الأنف، ومع أنه يمكن أن يكون مزعجا أو مخيفا، لكنه ليس عادة علامة على أي شيء خطير، ويمكن علاجه في المنزل غالبا، وفقا لخدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة.

أثناء نزيف الأنف، يتدفق الدم من إحدى فتحتي الأنف أو كليهما. يمكن أن يكون قويا أو خفيفا ويستمر من بضع ثوان إلى 15 دقيقة أو أكثر.

الرعاف بالإنجليزية

الاسم الإنجليزي للرعاف هو Nosebleed

ما سبب نزول الدم من الأنف؟

أنفك من الداخل مليء بالأوعية الدموية الدقيقة والحساسة التي يمكن أن تتضرر وتنزف بسهولة نسبيا.

أسباب الرعاف

تشمل الأسباب الشائعة لنزيف الأنف ما يلي:

نكش الأنف.

استنثار (نفخ) الأنف بقوة.

التعرض لإصابة طفيفة في الأنف.

تغيرات في الرطوبة أو درجة الحرارة مما يتسبب في جفاف وتشقق الأنف من الداخل.

في بعض الأحيان، يمكن أن يأتي النزيف من الأوعية الدموية العميقة داخل الأنف. يمكن أن يحدث هذا بسبب ضربة في الرأس أو جراحة أنف أجريت مؤخرا.

من يصاب بالرعاف؟

يعتبر نزيف الأنف شائعا إلى حد ما وسيختبرها معظم الناس بين الحين والآخر. يمكن لأي شخص أن يصاب بنزيف في الأنف، لكنه غالبا ما يصيب:

الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين و10 سنوات.

كبار السن.

النساء الحوامل.

الأشخاص الذين يتناولون أدوية مثل "إسبرين" (aspirin) أو مضادات التخثر (anticoagulants) مثل "وارفارين" (warfarin).

الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات تخثر الدم (blood clotting disorders) مثل الناعور (haemophilia).

قد يكون النزيف أيضا أقوى أو يستمر لفترة أطول إذا كنت تتناول مضادات التخثر، أو لديك اضطراب تخثر الدم، أو ارتفاع ضغط الدم

متى يكون الرعاف خطيرا؟

عادة لا يكون نزيف الأنف خطيرا. ومع ذلك، قد يشير نزيف الأنف المتكرر أو الغزير إلى مشاكل صحية أكثر خطورة، مثل ارتفاع ضغط الدم أو اضطراب تخثر الدم، ويجب فحصه ومعرفة السبب.

يمكن أن يؤدي النزيف المفرط على مدى فترة طويلة من الوقت أيضا إلى مزيد من المشاكل مثل فقر الدم.

إذا اشتبه طبيبك في وجود مشكلة أكثر خطورة تسبب نزيف الأنف، فقد يحيلك إلى أخصائي الأنف والأذن والحنجرة لإجراء مزيد من الفحوصات.

أنواع الرعاف

يمكن أن يحدث نزيف الأنف بسبب عدد من الأشياء المختلفة. ليس من الممكن دائما تحديد السبب الدقيق لحدوث أحدها.

يمكن أن يبدأ نزيف الأنف داخل فتحات الأنف (الأمامية) أو مؤخرة الأنف (الخلفي). تعود هذه الأنواع المختلفة من نزيف الأنف إلى أسباب مختلفة.

رعاف الأنف الأمامي

الغالبية العظمى من حالات نزيف الأنف هي نزيف أنفي أمامي، مما يعني أن النزيف يأتي من الجدار بين قناتي الأنف (الحاجز السفلي)، داخل أنفك فقط. يحتوي هذا الجزء من الأنف، المعروف باسم منطقة ليتل، على العديد من الأوعية الدموية الحساسة التي يمكن أن تتلف بسهولة.

أحيانا يكون سبب نزيف الأنف الأمامي غير معروف، ولكن يمكن أن يكون ناتجا عن عدد من الأشياء، بما في ذلك:

خدش الأنف أو نكشه وجرحه.

الاستنثار بقوة.

إصابة طفيفة في أنفك.

انسداد في الأنف غالبا ما يكون ناتجا عن عدوى مثل البرد أو الأنفلونزا.

التهاب الجيوب الأنفية.

جفاف الهواء أو ارتفاع درجة الحرارة يجفف الأنف من الداخل.

حمى القش أو نوع من الحساسية.

الوجود على ارتفاع عالٍ.

الاستخدام المفرط لمضادات احتقان الأنف.

حاجز أنفي معوج يكون موجودا منذ الولادة (خلقي) أو نتيجة إصابة (حاجز منحرف deviated septum).

يعتبر نزيف الأنف الأمامي أكثر شيوعا عند الأطفال، ولا يكون عادة علامة على أي شيء خطير. يمكن علاجهم في كثير من الأحيان بسهولة في المنزل.

رعاف الأنف الخلفي

نسبة قليلة من حالات الرعاف هي نزيف أنفي خلفي، مما يعني أن النزيف ينشأ من فروع الشرايين التي تمد الدم إلى الجزء الموجود في تجويف الأنف.

يشيع نزيف الأنف هذا عند البالغين أكثر من الأطفال، ويمكن أن يكون أكثر خطورة من نزيف الأنف الأمامي وأشد نزفا، وقد يتطلب الأمر عناية طبية.

تشمل أسباب نزيف الأنف الخلفي ما يأتي:

تلقي ضربة على الرأس.

السقوط.

حدوث كسر في الأنف.

جراحة الأنف التي أجريت مؤخرا.

تصلب الشرايين.

الأدوية التي قد تسبب النزيف، كالأسبرين ومضادات التخثر مثل الوارفارين والهيبارين (heparin).

الورم في تجويف الأنف.

مشاكل تخثر الدم، مثل الناعور أو مرض فون ويلبراند (von Willebrand disease)

توسع الشعيرات النزفي الوراثي (HHT)، وهي حالة وراثية تؤثر على الأوعية الدموية.

لوكيميا الدم (مع ندرة حدوثه واحتمال أن تكون لديك أعراض أخرى أيضا).

ارتفاع ضغط الدم يعد أكثر شيوعا لدى المصابين بنزيف الأنف، وقد يجعل من الصعب إيقاف النزيف، ولكن ليس من الواضح ما إذا كان هذا يسبب نزيفا في الأنف بشكل مباشر.

سبب الرعاف المتكرر

قد يحدث الرعاف بشكل متكرر نتيجة مشاكل صحية خطيرة، مثل ارتفاع ضغط الدم أو اضطراب تخثر الدم، وتجب مراجعة الطبيب.

ما علاج الرعاف في المنزل؟

يمكن إيقاف معظم حالات نزيف الأنف دون الحاجة إلى رعاية طبية، ولكن في بعض الأحيان قد يتطلب الأمر مزيدا من العلاج.

ما يجب القيام به لوقف الرعاف:

اجلس، واضغط بقوة على الجزء الرخو من أنفك، فوق فتحتي الأنف مباشرة، لمدة 10-15 دقيقة على الأقل.

انحنِ للأمام وتنفس من خلال فمك، سيؤدي ذلك إلى تصريف الدم إلى أنفك بدلا من مؤخرة الحلق.

ضع كيسا من الثلج أو كيسا من الخضروات المجمدة مغطى بمنشفة على جسر أنفك.

ابقَ مستقيما بدلا من الاستلقاء، لأن هذا يقلل من ضغط الدم في الأوعية الدموية في أنفك ويثبط المزيد من النزيف.

متى يتطلب الرعاف مشورة طبية

اتصل بطبيبك العام أو بالطوارئ، إذا:

كنت تتناول دواء لتخثر الدم (مضادا للتخثر) مثل الوارفارين، أو لديك اضطراب تخثر مثل الهيموفيليا، والنزيف لا يتوقف.

كان لديك أعراض فقر الدم، مثل خفقان القلب وضيق التنفس وشحوب البشرة.

كان طفل دون العامين هو من يعاني من نزيف في الأنف، فهذا نادر، وهناك احتمال أن يكون سببه أمر خطير.

كان لديك نزيف في الأنف يأتي ويذهب بانتظام.

اطلب من شخص ما أن يقودك إلى أقرب قسم طوارئ، أو اتصل بالطوارئ للحصول على سيارة إسعاف، إذا:

استمر النزيف لمدة تزيد على 20 دقيقة.

كان النزيف غزيرا وفقدت الكثير من الدم.

كنت تواجه صعوبة في التنفس.

ابتلعت كمية كبيرة من الدم تجعلك تتقيأ.

تطور نزيف الأنف بعد إصابة خطيرة، مثل حادث سيارة.

العلاج الطبي للرعاف

إذا راجعت طبيبك أو ذهبت إلى المستشفى مصابا بنزيف في الأنف، فسيتم تقييمك لتحديد مدى خطورة حالتك والأسباب التي من المحتمل أن تكون سببا لها.

من العلاجات الرئيسية التي قد يستخدمها الطبيب لوقف الرعاف:

المرهم المضاد الحيوي

قد يصف لك طبيبك مرهما مضادا حيويا (Antibiotic ointment)، فيجب دلك كمية بحجم حبة البازلاء منه على الجزء الأمامي من الحاجز الأنفي (الجدار بين فتحتي الأنف)، وهذا يمكن أن يقلل من الالتهاب والقشور في الأنف ويقلل من شدة وتواتر النزيف.

والمرهم المضاد الحيوي فعال بشكل خاص عند الأطفال.

الكي

إذا كان طبيبك قادرا على تحديد مصدر النزيف بالضبط، فقد يقوم بإجراء بسيط لسد الوعاء الدموي النازف عن طريق الكي (Cautery).

يتم ذلك عادة باستخدام عصا من مادة كيميائية تسمى نترات الفضة. يرش الطبيب مخدرا موضعيا في أنفك لتخديره، ثم يثبّت عصا نترات الفضة على نقطة النزيف لمدة تصل إلى 10 ثوان.

حشو الأنف

إذا كان الكي غير فعال، أو كان طبيبك غير قادر على تحديد نقطة نزيف معينة، فقد يوصى بحشو الأنف (Nasal packing) بشاش أو إسفنج خاص لوقف تدفق الدم عن طريق الضغط على مصدر النزيف.

عادة ما يتم إجراء الحشو بعد رش المخدر الموضعي في الأنف، وغالبا ما يلزم ترك الشاش أو الإسفنج في مكانه لمدة 24-48 ساعة قبل إزالته بواسطة مختص صحي، وستحتاج عادة إلى دخول المستشفى لتتم مراقبتك خلال هذا الوقت.

علاجات أخرى للرعاف

إذا لم تساعد العلاجات المذكورة أعلاه، فقد تتم إحالتك إلى اختصاصي مستشفى مثل طبيب الأذن والأنف والحنجرة لمزيد من العلاج. وتشمل العلاجات الإضافية التي يمكن استخدامها في المستشفى ما يأتي:

الكي الكهربائي (electrocautery).

عمليات نقل الدم لتعويض الدم الذي فقدته.

حمض الترانيكساميك (tranexamic acid)، وهو دواء يمكن أن يقلل النزيف عن طريق مساعدة دمك على التجلط.

الحشو تحت التخدير (packing under anaesthetic)، حيث يتم ملء أنفك بعناية بالشاش بينما تكون فاقدا للوعي من التخدير العام.

الربط (ligation)، وهي عملية تستخدم أدوات صغيرة لربط الأوعية الدموية النازفة في مؤخرة الأنف.

التعافي من الرعاف

بمجرد توقف أنفك عن النزيف، يجب عليك اتباع النصائح الواردة أدناه لتقليل خطر حدوث النزيف مرة أخرى، ولتجنب التقاط عدوى:

تجنب النفخ أو نتف الأنف ورفع الأشياء الثقيلة والتمارين الشاقة والاستلقاء والمشروبات الساخنة، لمدة 24 ساعة.

لا تزل أي قشور تتشكل داخل أنفك، قد تكون مزعجة، لكنها جزء مفيد من عملية الشفاء.

إذا كنت بحاجة إلى العطس، فحاول العطس مع فتح فمك لتقليل الضغط في أنفك.

تجنب المصابين بالسعال ونزلات البرد.

الوقاية من الرعاف

تتضمن الأشياء التي يمكنك القيام بها للوقاية من نزيف الأنف، ما يأتي:

تجنب حك الأنف، واجعل أظافرك قصيرة.

نظف أنفك بأقل قدر ممكن وبلطف شديد فقط.

حافظ على رطوبة منزلك.

ارتد واقيا للرأس أثناء الأنشطة التي قد يصاب فيها أنفك أو رأسك.

اتبع دائما التعليمات التي تأتي مع مزيلات احتقان الأنف، فالإفراط في استخدامها يمكن أن يسبب نزيفا في الأنف.

تحدث إلى طبيبك إذا كنت تعاني من نزيف في الأنف بشكل متكرر ولا تستطيع منعه، وقد يحولك إلى اختصاصي الأنف والأذن والحنجرة لإجراء تقييم.

أسباب الرعاف عند الأطفال

تشمل الأسباب الأكثر شيوعا لنزيف الأنف عند الطفال، وفقا لسدرة للطب في قطر، التالي:

العبث بالأنف، إذ يميل الأطفال إلى العبث بأنوفهم عندما يكون الهواء جافا ويجفّ المخاط في أنوفهم.

الهواء الجاف، ويشيع هذا في المناطق ذات المناخ الجاف بشكل خاص.

ما علاج رعاف الأطفال في المنزل؟

يمكن علاج معظم حالات نزيف الأنف في المنزل بسهولة، وذلك وفقا لسدرة للطب، وينصح بالتالي:

كن هادئا وهدئ الطفل.

اطلب من الطفل برفق -إذا كان كبيرا بما يكفي- أن يتمخط للتخلص من بعض كتل الدم التي تكونت داخل فتحات أنفه. قد يزيد هذا من النزيف بصورة مؤقتة، لكن لا بأس بذلك.

اجعل طفلك يجلس معتدلا ويميل إلى الأمام لمنع النزيف من الدخول إلى الجزء الخلفي من الحلق، وهو ما يمكن أن يجعله يتقيأ.

اضغط بثبات على الجزء اللين من الأنف لمدة 10 دقائق على الأقل. لا توقف الضغط لترى إذا كان النزيف قد توقف أم لا، فقد لا يتوقف النزيف إذا أوقفت الضغط بعد وقت قصير.

اطلب من طفلك التنفس من فمه.

تحقق من وجود النزيف بعد 10 دقائق.

إذا استمر النزيف، فاضغط لمدة 10 دقائق أخرى.

إذا استمر النزيف، فاضغط مرة أخرى لمدة 10 دقائق.

اسع للحصول على الرعاية الطبية العاجلة إذا قمت بالضغط لمدة 30 دقيقة على الأقل ولم يتوقف النزيف.

بمجرد أن يتوقف نزيف الأنف، اجعل طفلك يلعب بهدوء، وتأكد أنه لا يعبث بأنفه أو يفركه خلال الساعات القليلة التالية.

نصائح في الرعاية المنزلية لتقليل احتمال رعاف الأطفال

قلم أظافر طفلك لجعلها قصيرة ومنعه من العبث بأنفه.

حاول زيادة درجة الرطوبة في منزلك، أو ضع جهاز الترطيب في غرفة طفلك.

ضع بعض الهلام المرطب في أنف طفلك مرتين في اليوم، للحفاظ على رطوبة الأنف.

بعد نزيف الأنف، شجع طفلك على القيام بأنشطة أكثر هدوءا ليوم إلى يومين.

انصح طفلك بتجنب حمل الأشياء الثقيلة أو الإجهاد لمدة يومين أو ثلاثة بعد الرعاف.

قلل استخدام الأدوية مثل بخاخ الأنف.

متى يكون رعاف الأطفال خطيرا؟

اسع للحصول على المشورة الطبية للطفل إذا: