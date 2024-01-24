الهند تكتشف 1640 إصابة بمتحور كورونا الجديد "جيه إن 1"

أظهرت بيانات الكونسورتيوم الهندي لجينوم فيروس كورونا (إنساكوج) المحدثة أمس الثلاثاء اكتشاف 1640 إصابة بمتحور كورونا الفرعي الجديد "جيه إن 1″ داخل الهند، وتم تسجيل أحدث الإصابات في ولاية ماديا براديش.

وقالت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا" الهندية أمس إن البيانات التي جمعها "إنساكوج" كشفت أن ولاية ماهاراشترا سجلت أكبر عدد من الإصابات بالمتحور "جيه إن 1″، والذي بلغ 477 حالة، تليها ولاية كارناتاكا التي سجلت 249 حالة جديدة.

وسجلت ولاية أندرا براديش 219 إصابة، فيما سجلت ولاية كيرالا 156 حالة من المتحور الجديد، وسجلت غوجارات 127 حالة.

وقالت الوكالة نقلا عن الكونسورتيوم إنه تم اكتشاف 96 حالة في ولاية البنغال الغربية و90 حالة في جوا و89 حالة في تاميل نادو.

واكتشفت باقي الحالات في عدد من الولايات الأخرى، والتي كان آخرها ولاية ماديا براديش.

يشار إلى أن "إنساكوج" هو اتحاد وطني متعدد الوكالات يضم مختبرات تسلسل الجينوم الإقليمية، وقد أنشأته الحكومة الهندية في ديسمبر/كانون الأول 2020 لرصد الاختلافات الجينومية في فيروس "كوفيد-19" المسبب لفيروس سارس "كوفيد 2".

وكانت منظمة الصحة العالمية صنفت متحور "جيه إن 1" في ديسمبر/كانون الأول الماضي شكلا منفصلا عن سلالته الأم "بي إيه 86.2″، ويتطلب الاهتمام بتطوراته.