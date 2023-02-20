نقص فيتامين "ب 12".. أعراضه وأفضل وقت لتناوله في اليوم

ما فيتامين "ب 12" (B 12)؟ وما دوره؟ وما أسباب نقصه؟ وما أعراضه؟ وهل يؤدي نقصه إلى الموت؟ وما أفضل وقت لأخذه؟

تعريف نقص فيتامين "ب 12"

يحدث نقص فيتامين "ب 12" -ويعرف أيضا باسم كوبالامين- عندما لا يحصل الجسم على القدر الكافي من الفيتامين، الذي يحتاجه ليعمل بشكل صحيح.

يمكن أن يسبب نقص فيتامين "ب 12" -الذي يحصل عليه الجسم من الأطعمة التي نتناولها- مشاكل جسدية وعصبية ونفسية إذا لم يتم علاجه، وفقا لكليفلاند كلينك.

ما فيتامين "ب 12″؟

فيتامين "ب 12" عنصر غذائي مهم يساعد الجسم في الحفاظ على صحة الخلايا العصبية وخلايا الدم. كما أنه يساعد على صنع الحمض النووي، المادة الوراثية في جميع الخلايا.

لا يصنع الجسم فيتامين "ب 12" من تلقاء نفسه، لذلك عليك تناول الأطعمة والمشروبات التي تحتوي عليه.

الأغذية التي تحتوي على فيتامين "ب 12"

المنتجات الحيوانية مثل اللحوم ومنتجات الألبان والبيض.

الأطعمة المدعمة (التي تضاف إليها فيتامينات وعناصر غذائية) مثل بعض الحبوب والخبز والخميرة الغذائية.

كم يحتاج الجسم من فيتامين "ب 12″؟

يحتاج البالغون إلى نحو 2.4 ميكروغرام يوميا، في حين تحتاج النساء الحوامل أو المرضعات إلى أكثر من ذلك، وتختلف الكمية التي يحتاجها الأطفال بناء على العمر.

امتصاص فيتامين "ب 12" في الجسم

هناك 3 خطوات يجب حدوثها حتى يمتص الجسم فيتامين "ب 12" من الطعام الذي يتناوله الشخص، وهي:

أولا: يعزل حمض الهيدروكلوريك في المعدة فيتامين "ب 12" من الطعام الذي كان فيه.

ثانيا: يتحد الفيتامين مع مادة اسمها العامل الداخلي، وهو بروتين تصنعه المعدة.

ثالثا: بعد ذلك يتم امتصاص الفيتامين عن طريق الجهاز الهضمي.

فقر الدم الخبيث

يعاني بعض الأشخاص من حالة نادرة تسمى فقر الدم الخبيث (pernicious anemia)، تحدث نتيجة أن المعدة لا تصنع العامل الداخلي، لهذا السبب لا يستطيع الجسم امتصاص فيتامين "ب 12" بشكل صحيح، مما يسبب نقصا فيه.

فقر الدم الناجم عن نقص فيتامين "ب 12"

وهو مرض يحدث عندما لا يحتوي الجسم على ما يكفي من خلايا الدم الحمراء الصحية، لأن الجسم يعاني من نقص فيتامين "ب 12″، الذي يعد ضروريا لتكوين خلايا الدم الحمراء.

أعراض نقص فيتامين "ب 12"

يمكن أن يسبب نقص فيتامين "ب 12" أعراضا جسدية وعصبية ونفسية، ويمكن أن تتطور هذه الأعراض ببطء وأن تزداد سوءًا بمرور الوقت، كما أنه قد لا تظهر أي أعراض على بعض الأشخاص، على الرغم من انخفاض مستوى فيتامين "ب 12" في أجسامهم.

يمكن أن تشمل الأعراض ما يلي:

التعب الشديد.

الضعف.

الغثيان.

القيء.

الإسهال.

فقدان الوزن.

التهاب في الفم أو اللسان.

اصفرار الجلد.

وخز في اليدين والقدمين.

مشاكل في الرؤية.

صعوبة تذكر الأشياء.

صعوبة في المشي.

الشعور بالاكتئاب.

الشعور بالضيق.

أسباب نقص فيتامين "ب 12"

نقص فيتامين "ب 12" في النظام الغذائي

الأشخاص الذين لا يتناولون ما يكفي من الأطعمة التي تحتوي بشكل طبيعي على فيتامين "ب 12″، أو لا يتناولون الأطعمة المدعمة به يمكن أن يكون لديهم نقص فيه.

التهاب المعدة

التهاب المعدة هو التهاب يصيب بطانة المعدة، وهو سبب شائع لنقص فيتامين "ب 12″، الذي قد يكون سببه نقص حمض الهيدروكلوريك في المعدة، وهو ضروري لامتصاص الفيتامين.

أمراض الجهاز الهضمي

يمكن للأمراض التي تؤثر على الجهاز الهضمي، مثل مرض كرون ومرض الاضطرابات الهضمية، أن تمنع الجسم من امتصاص فيتامين "ب 12".

كما أن الأشخاص الذين خضعوا لجراحة الجهاز الهضمي، مثل المجازة المعدية (جراحة إنقاص الوزن)، قد يواجهون صعوبة في امتصاص فيتامين "ب 12".

علاج نقص فيتامين "ب 12"

غالبا ما يتم علاج نقص فيتامين "ب 12" باستخدام السيانوكوبالامين، وهو شكل مُصنّع من فيتامين "بي 12″، ويتم تصنيعه اعتمادا على سبب النقص، وقد يحتاج الشخص إلى العلاج فقط حتى تعود مستويات الفيتامين إلى طبيعتها، أو قد يضطر إلى تناول العلاج بقية حياته.

تشمل خيارات علاج نقص فيتامين "ب 12" ما يلي:

دواء يؤخذ عن طريق الفم.

الحقن العضلي

هلام للأنف.

رذاذ الأنف.

مضاعفات نقص فيتامين "ب 12" في حال عدم علاجه

مشاكل في الأعصاب.

شلل.

سلس الأمعاء.

سلس البول.

الضعف الجنسي لدى الرجال.

اكتئاب.

جنون العظمة والأوهام.

فقدان الذاكرة.

هل يسبب نقص فيتامين "ب 12" الموت؟

عدم علاج نقص فيتامين "ب 12" يمكن أن يؤدي إلى تلف شديد في الجهاز العصبي، مما قد يعرض الفرد لخطر الموت. كما أن فقر الدم الخبيث، الذي ينتج عن هذا النقص، قد يؤدي إلى تلف عصبي دائم قد ينتهي إلى الوفاة إذا لم يتم علاجه.

أفضل وقت لتناول فيتامين "ب 12"

يفضل تناوله في الصباح وعلى معدة فارغة مع كوب من الماء، وذلك لأنه من الفيتامينات التي تحتاج إلى الماء لامتصاصها. وهذا ما يوصي به الدكتور بيريز غالاردو من كليفلاند كلينيك.

وبما أن فيتامين "ب 12" يمكن أن يكون منشطا، فإن الدكتور غالاردو يرى أن أفضل وقت لتناوله هو الصباح كي لا يؤثر على النوم.