5 ‫مخاطر تهدد طفلك في المنزل

عندما يصل الطفل إلى مرحلة الزحف أو ‫المشي يبدأ اكتشاف عالمه المحيط من خلال اللمس أو البلع، مما يعرضه ‫لمخاطر الجروح والحروق والاختناق. وفي ما يلي نظرة على أبرز المخاطر ‫المحدقة بالطفل في المنزل وكيفية مواجهتها.

‫السقوط

‫إذا نهض الطفل بعد السقوط ببساطة وتصرف بشكل عادي، ففي الغالب سيكون كل ‫شيء على ما يرام، ولكن ينبغي على الوالدين في الساعات التالية الانتباه ‫إلى خمسة أعراض تحذيرية، كما يوضح يانكو فون ريبيك، الذي ألّف كتابا عن ‫الإسعافات الأولية للأطفال.

‫وتتمثل هذه الأعراض في:

القيء.

الصداع.

نزيف الأذن.

الشرود الذهني.

النعاس الشديد.

وقد تشير هذه الأعراض إلى حدوث إصابة في الجمجمة؛ وهنا ‫يلزم على الوالدين التوجه إلى المستشفى لفحص الطفل ليخضع للملاحظة على ‫مدار 48 ساعة.

‫جروح التمزق‫

‫وتنشأ هذه النوعية من الجروح عند اصطدام الطفل أو وقوعه على حافة جسم ‫صلب، حيث ينفجر منها الدم أحيانا، وتظهر هذه النوعية من الجروح في ‫أجزاء معينة من الجسم، مثل الجبين والذقن والحاجبين، وهذه الجروح لا ‫تشفى من تلقاء نفسها، ويلزم التوجه بالطفل إلى مستشفى.

الحروق

‫تكون هذه الحروق في الأغلب ناتجة عن سقوط الماء الساخن على الطفل من ‫أواني الطعام أو إبريق الشاي. وهنا ينصح ريبيك بوضع الجروح الصغيرة تحت ‫الماء البارد لمدة تتراوح بين خمس وعشر دقائق. ويتعين خلع ملابس الطفل، ‫مع عدم نسيان الحفاضة، وإذا تكونت فقاعات الحرق فيتعين معالجتها طبيا، ‫وهنا يلزم الذهاب بالطفل إلى المستشفى.

‫الاختناق ‫

‫وهي أكثر الحالات خطورة؛ فالطفل قد يبتلع قطعة من اللحم أو الحلويات أو ‫قطعة من التفاح، وتبقى محشورة في حلقه، وهو ما يمثل خطورة على حياة ‫الطفل.