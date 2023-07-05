آثار العدوان الإسرائيلي على جنين

بعد يومين من العدوان المتواصل الواسع استخدم فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 3 آلاف جندي و200 آلية عسكرية وعشرات الطائرات، أعلن جيش الاحتلال صباح اليوم الأربعاء انسحابه من مخيم جنين، مخلفا 12 شهيدا، و117 مصابا بينهم 12 إصاباتهم خطرة.

ورغم إعلان الانسحاب، لا تزال هناك حالة من الحذر والترقب ومخاوف من احتمال وجود قوات خاصة أخرى داخل المخيم أو على أطرافه، خصوصا أن مصادر فلسطينية تحدثت عن انتشار قوات كبيرة من جيش الاحتلال عند أطراف المدينة بعد انسحابها من المخيم ومناطق مختلفة، في وقت تواصل فيه أنواع مختلفة من طائرات الاحتلال التحليق في سماء المخيم.

في غضون ذلك دخل عشرات المواطنين الفلسطينيين المخيم الذي لا يزال غارقا في الظلام، وشرعوا في تفقد منازلهم وممتلكاتهم التي اضطروا لمغادرتها خلال العدوان الإسرائيلي، قد طالتها آلة الحرب الإسرائيلية، ملحقة دمارا وخرابا بالكثير منها، كما عمدت قوات الاحتلال إلى تدمير البنية التحتية.

وأفاد مسؤول فلسطيني بأن نحو 4 آلاف من سكان المخيم غادروا منازلهم منذ بدء جيش الاحتلال الإسرائيلي الاثنين الماضي عدوانه على جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية المحتلة.