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بالصور|فلسطين

آثار العدوان الإسرائيلي على جنين

سيدة فلسطينية تجلس أمام منزلها الذي طاله عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي (رويترز)
5/7/2023-|آخر تحديث: 5/7/202311:50 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

بعد يومين من العدوان المتواصل الواسع استخدم فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 3 آلاف جندي و200 آلية عسكرية وعشرات الطائرات، أعلن جيش الاحتلال صباح اليوم الأربعاء انسحابه من مخيم جنين، مخلفا 12 شهيدا، و117 مصابا بينهم 12 إصاباتهم خطرة.

ورغم إعلان الانسحاب، لا تزال هناك حالة من الحذر والترقب ومخاوف من احتمال وجود قوات خاصة أخرى داخل المخيم أو على أطرافه، خصوصا أن مصادر فلسطينية تحدثت عن انتشار قوات كبيرة من جيش الاحتلال عند أطراف المدينة بعد انسحابها من المخيم ومناطق مختلفة، في وقت تواصل فيه أنواع مختلفة من طائرات الاحتلال التحليق في سماء المخيم.

في غضون ذلك دخل عشرات المواطنين الفلسطينيين المخيم الذي لا يزال غارقا في الظلام، وشرعوا في تفقد منازلهم وممتلكاتهم التي اضطروا لمغادرتها خلال العدوان الإسرائيلي، قد طالتها آلة الحرب الإسرائيلية، ملحقة دمارا وخرابا بالكثير منها، كما عمدت قوات الاحتلال إلى تدمير البنية التحتية.

وأفاد مسؤول فلسطيني بأن نحو 4 آلاف من سكان المخيم غادروا منازلهم منذ بدء جيش الاحتلال الإسرائيلي الاثنين الماضي عدوانه على جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية المحتلة.

جانب من سيارات المواطنين الفلسطينيين التي دمرها جيش الاحتلال في عدوانه على المخيم (الأوروبية)
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سيارة خدمات طوارئ تمر بجانب قوات الاحتلال الإسرائيلي لدى بدء انسحاب الأخيرة من جنين (رويترز)
سكان المخيم يبدؤون العودة بعد انسحاب قوات الاحتلال (الأوروبية)
أحد الشوارع التي جرفتها قوات الاحتلال (رويترز)
العدوان الإسرائيلي ألحق أضرارا بـ80 %من منازل المخيم حسب ما أعلن نائب محافظ جنين (الأوروبية)
وحيدا يجلس على أطلال منزله في المخيم (رويترز)
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الجدران شاهدة على شراسة عدوان قوات الاحتلال (الأوروبية)
يستمر انقطاع التيار الكهربائي عن مخيم جنين في الساعات الأولى بعد انسحاب قوات الاحتلال (رويترز)
جيش الاحتلال تعمد تدمير البنية التحتية في مخيم جنين خلال العدوان (الأوروبية)
حافلة دمرها القصف الإسرائيلي (الأوروبية)
سيدة فلسطينية تطالع آثار العدوان الذي طال منزلها (رويترز)
صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية تصف عدوان الاحتلال على جنين بـ "المسكّن لمريض ميؤوس من شفائه"، مؤكدة أنها أثمرت عن "عملية استعراضية" (رويترز)
حتى مساجد جنين لم تسلم من قصف الاحتلال الإسرائيلي (رويترز)
صورة عامة لمخيم جينين التقطت بطائرة مسيرة عقب انسحاب قوات الاحتلال اليوم (الأوروبية)