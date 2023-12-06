من خان يونس إلى رفح.. نزوح تلو نزوح

إلى رفح أقصى جنوب قطاع غزة على الحدود المصرية توجه عشرات الآلاف من النازحين الفلسطينيين، الذين اضطر بعضهم للنزوح للمرة الثالثة أو الرابعة في أقل من شهرين، بعد أن وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه ليشمل مناطق القطاع كافة.

ومع تواصل العدوان الإسرائيلي الوحشي، أصبح معظم سكان قطاع غزة -البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة- بلا مأوى.

وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، أمس الثلاثاء، أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين النازحين داخليا وصلوا إلى محافظة رفح خلال اليومين الماضيين، بعد إعلان جيش الاحتلال توسيع عدوانه على القطاع.

ورغم مطالبات الإخلاء من قبل الاحتلال، فإن طائراته قصفت الطرق بين خان يونس ورفح، واستهدفت عدة منازل بمدينة رفح، مما أدى لسقوط عشرات الشهداء والجرحى.