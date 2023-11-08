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بالصور|فلسطين

النزوح القسري نكبة إنسانية في غزة

نازحون من الدمار هل يسلمون من العدوان الإسرائيلي قبل أن يجدوا ملاذا أكثر أمنا؟ (الأوروبية)
8/11/2023

في ظل حملة الإبادة الجماعية التي يواصلها الجيش الإسرائيلي بعدوانه المتواصل على قطاع غزة منذ 33 يوما، اضطر أكثر من مليون و600 ألف من أهالي القطاع المحاصر إلى النزوح قسرا إلى وسط وجنوب القطاع.

وهناك من اضطر للنزوح بعد أن دمر الجيش الإسرائيلي مساكنهم وأباد أحياء سكنية كاملة وسواها بالأرض، وهناك من اضطر للنزوح قسريا بعد منشورات التهديد التي يسقطها الجيش الإسرائيلي على من بقي من سكان مدينة غزة لإجبارهم على النزوح والتوجه جنوبا.

رحلة شاقة محفوفة بالمخاطر قطعها النازحون الذين سلكوا طريق الموت، حيث أمضوا ساعات طويلة سيرا على الأقدام من دون طعام أو شراب أو من يمد لهم يد العون. ولكل  نازح من قصة، فصولها الدمار والجوع والخوف، ومشاهد ورائحة الموت في كل مكان، حيث يستهدف العدوان تهجير سكان مدينة غزة وشمالها.

وقد انتقدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأربعاء موقف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إزاء النزوح، وقال سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحماس في بيان "نؤكد أن تخاذل الأونروا ومسؤوليها عن دورهم الواجب تواطؤ واضح مع الاحتلال ومخططاته بالتهجير القسري".

نازحون من مدينة غزة وأجزاء أخرى من شمال القطاع باتجاه المناطق الجنوبية (الفرنسية)
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فلسطينية تتأسف على اضطرارها إلى النزوح (الفرنسية)
حماس: الأوضاع الإنسانية بالقطاع وصلت إلى درجة كارثية (الأوروبية)
لم يجدوا وسيلة نقل غير عربات تجرها الدواب بعد أن قطعوا ساعات طويلة سيرا على الأقدام (رويترز)
يلوحون بعلامة النصر رغم قسوة النزوح (الفرنسية)
نزوح تحت قصف طائرات الجيش الإسرائيلي (الأوروبية)
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Palestinian civilians evacuating from the north of the Gaza Strip walks towards south Palestinian civilians walk while evacuating from the north of the Gaza Strip towards south, amid the ongoing conflict between Israel and Palestinian Islamist group Hamas, in the central Gaza Strip November 7, 2023. REUTERS/Ahmed Zakot DATE 07/11/2023 SIZE 3500 x 2476 Country PALESTINIAN TERRITORIES SOURCE REUTERS/AHMED ZAKOT
وراء كل نازح حكاية عن العدوان الإسرائيلي غير المسبوق (رويترز)
لم يجدوا مأوى آمنا بالمدارس أو المستشفيات التي قصدوها فاضطروا للنزوح (الفرنسية)
شربة الماء مطلب عزيز بعد أن دمرت إسرائيل مرافق غزة (الفرنسية)
هذا ما لديهم من متاع (رويترز)
استراحة النازح خلال مشقة السير (الفرنسية)
فلسطيني وابنته المعوقة على طريق صلاح الدين إلى الجزء الجنوبي (الفرنسية)
من يتحمل مسؤولية نزوح هؤلاء؟ (الفرنسية)
إسرائيل حددت بمنشوراتها وقت النزوح من العاشرة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر ومن يخالف يصبح هدفا لإطلاق النار (الفرنسية)
الرحلة من شمال قطاع غزة إلى مشارف المنطقة الوسطى نحو 3 ساعات سيرا على الأقدام (الفرنسية)
مرضى وكبار سن من بين النازحين (الفرنسية)
ترى ماذا سيحكي هؤلاء الصغار حين يكبرون؟ (رويترز)
نجوا من الموت بأعجوبة بعد أن طال العدوان الإسرائيلي المناطق التي قصدوها (رويترز)