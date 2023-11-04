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بالصور|فلسطين

دماء شهداء غزة توقظ ضمائر شعوب العالم

متظاهرون في جنوب أفريقيا يحملون دمى تمثل جثامين أطفال غزة الشهداء الذين تمعن آلة الدمار الإسرائيلية في قتلهم (الفرنسية)
4/11/2023

مع دخول مسلسل مجازر جيش الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة في قطاع غزة يومها الـ29 تتسع دائرة الرفض الشعبي حول العالم لحملات الإبادة الممنهجة التي ينفذها الاحتلال بدم بارد مطمئنا للحماية الرسمية الغربية التي لم تحرك ساكنا لوقفها.

ومن العاصمة الفيتنامية هانوي إلى أميركا اللاتينية مرورا بجنوب أفريقيا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وصولا إلى العاصمة الأميركية واشنطن تواصلت المظاهرات الشعبية المطالبة بوضع حد للتطهير العرقي الذي يمارسه جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين العزل.

وكان لافتا في احتجاجات اليوم السبت التنديد بالإدارة الأميركية والرئيس الأميركي جو بايدن باعتباره داعما لما يمارسه جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة من قتل وتدمير على مدار الساعة بأسلحة وأموال أميركية.

القاسم المشترك بين المظاهرات الشعبية حول العالم هو المشاهد التي تجسد جنازات أطفال غزة الذين يسقطون شهداء كل يوم، حيث بلغ عددهم حتى الآن نحو 4 آلاف شهيد من إجمالي 9500 شهيد سقطوا في العدوان الإسرائيلي الوحشي المتواصل على غزة.

متظاهرون في جنوب أفريقيا يحمل أحدهم صورة للرئيس الأميركي جو بايدن كُتب تحتها سؤال بالإنجليزية "كم طفلا قتلت اليوم؟" (الأوروبية)
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متظاهرون ينددون بالمجازر الإسرائيلية خارج المكان الذي سيُعقد فيه اجتماع خاص بقانون النمو والفرص في أفريقيا (أغوا) في جوهانسبرغ أكبر مدن جنوب أفريقيا (الفرنسية)
أكفان وضعها أعضاء منظمة "ريو دا باز" البرازيلية غير الحكومية على شاطئ ريو دي جانيرو تكريما لأطفال غزة الذين استشهدوا في عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين (رويترز)
بالشموع كتب المحتجون اسم غزة في مدينة دبلن عاصمة جمهورية أيرلندا ووضعوا أمامها أكفانا تمثل شهداء غزة (رويترز)
مجموعة من الفلسطينيين والعرب الذين يعيشون في كوريا الجنوبية ينظمون مسيرة احتجاجية على العدوان الإسرائيلي بالقرب من السفارة الإسرائيلية في سول (الأوروبية)
أعضاء اتحاد الممرضين الباكستانيين يرفعون لافتات تندد بالعدوان الإسرائيلي خلال مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في مدينة كراتشي (الأوروبية)
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حشد من المتظاهرين الرافضين للعدوان الإسرائيلي يهتفون في العاصمة الألمانية برلين "الحرية لفلسطين" (غيتي)
متظاهرون في مدينة إسن غربي ألمانيا يؤكدون دعمهم لفلسطين ورفضهم العدوان الإسرائيلي (الأناضول)
متظاهرون في العاصمة البريطانية لندن يتجمعون أمام مقر هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) مطالبين بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على غزة (الأناضول)
متظاهرون يحملون الأعلام الفلسطينية في مدينة غلاسكو ثالث أكبر مدن المملكة المتحدة (غيتي)
متظاهرون في مدينة مانشستر يهتفون "الحرية لفلسطين ووقف العدوان على غزة" (الأوروبية)
احتجاجات تدعو لوقف العدوان الإسرائيلي أمام مكتب تمثيل المفوضية الأوروبية في مدينة ميلانو الإيطالية (الأوروبية)
March to support Palestinians as some of Latin America's largest countries ramp up condemnations of Israel's attack on Gaza Members of Argentine human rights and Islamic organisations march to support Palestinians as some of Latin America's largest countries ramp up condemnations of Israel's attack on Gaza, in Buenos Aires, Argentina November 3, 2023. REUTERS/Tomas Cuesta DATE 03/11/2023 SIZE 3500 x 2333 Country ARGENTINA SOURCE REUTERS/TOMAS CUESTA
مظاهرة حاشدة نظمها نشطاء منظمات حقوقية وإسلامية في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس تندد بالمجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة (رويترز)
مسيرة حاشدة في العاصمة الأميركية واشنطن تطالب بوقف العدوان وإنهاء حصار غزة (غيتي)
جدارية تضامنية مع فلسطين ورفض العدوان الإسرائيلي على غزة في العاصمة الفيتنامية هانوي (غيتي)
زهور وشموع ونصب تذكاري لشهداء غزة أمام السفارة الفلسطينية في هانوي (غيتي)
متظاهرون في سول يحملون لافتة تندد بالدعم الأميركي لإسرائيل كتب عليها "الدولارات الأميركية تدعم مجرمي الحرب الإسرائيليين" (الأوروبية)
إعادة تمثيل جنازات الشهداء قاسم مشترك في المظاهرات الشعبية المنددة بالإبادة الإسرائيلية لغزة (الأوروبية)
ملصق بأسماء وأعمار عدد من الأطفال الشهداء الذين سقطوا في العدوان الإسرائيلي (الأوروبية)
"الحرية في مفهوم الإدارة الأميركية هي حرية إسرائيل في قتل الفلسطينيين" هذا ما كتبه متظاهرون في الأرجنتين على صورة لتمثال الحرية الأميركي (رويترز)
مسيرة لمحتجين على المجازر الإسرائيلية في جنوب أفريقيا تمثل الضحية والجلاد ولافتات كتب عليها "عزيزي العالم، هل ترانا؟" (الفرنسية)