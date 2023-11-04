دماء شهداء غزة توقظ ضمائر شعوب العالم

مع دخول مسلسل مجازر جيش الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة في قطاع غزة يومها الـ29 تتسع دائرة الرفض الشعبي حول العالم لحملات الإبادة الممنهجة التي ينفذها الاحتلال بدم بارد مطمئنا للحماية الرسمية الغربية التي لم تحرك ساكنا لوقفها.

ومن العاصمة الفيتنامية هانوي إلى أميركا اللاتينية مرورا بجنوب أفريقيا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وصولا إلى العاصمة الأميركية واشنطن تواصلت المظاهرات الشعبية المطالبة بوضع حد للتطهير العرقي الذي يمارسه جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين العزل.

وكان لافتا في احتجاجات اليوم السبت التنديد بالإدارة الأميركية والرئيس الأميركي جو بايدن باعتباره داعما لما يمارسه جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة من قتل وتدمير على مدار الساعة بأسلحة وأموال أميركية.

القاسم المشترك بين المظاهرات الشعبية حول العالم هو المشاهد التي تجسد جنازات أطفال غزة الذين يسقطون شهداء كل يوم، حيث بلغ عددهم حتى الآن نحو 4 آلاف شهيد من إجمالي 9500 شهيد سقطوا في العدوان الإسرائيلي الوحشي المتواصل على غزة.