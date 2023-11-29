دمار غزة يتكرر في جنين

منذ بداية عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة لم تتوقف.

وكثف جيش الاحتلال عمليات الاقتحام والاعتقال في مدن وبلدات الضفة الغربية التي استشهد خلالها 246 فلسطينيا، وأصيب أكثر من 3 آلاف واعتقل 3325، بينهم 125 امرأة، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.

وفي القلب من هذه المدن والبلدات تأتي مدينة ومخيم جنين اللذان أعلنهما جيش الاحتلال منطقة عسكرية مغلقة، ونشر قواته بتعزيزات كبيرة هناك، حيث ترافقها جرافات، سبق واقتحمت المدينة من عدة محاور.

وداهمت قوات الاحتلال عدة أحياء، ونشرت قناصتها على أسطح عدد من البنايات المرتفعة، وفرضت حصارا على مخيم جنين من الجهات كافة، ودمرت البنية التحتية، وتعمدت تجريف الطرق، وإتلاف شبكات المياه والصرف الصحي.

وعلى نهج اتبعته مع مستشفيات غزة، حاصرت دبابات الاحتلال كافة مستشفيات المخيم ما يعيق حركة تنقل الأجهزة الطبية والمرضى وذويهم. ويتخوف السكان والأطباء من استهداف المستشفيات والأبنية وأن يتحول مصير المرافق الصحية إلى مصير مثيلاتها في قطاع غزة.