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بالصور|فلسطين

الأمطار تفاقم معاناة نازحي غزة

خيام متواضعة لا تقي من برد ولا تحمي من مطر أقيمت في خان يونس لإيواء النازحين من شمال غزة (الأناضول)
15/11/2023

ينتظر النازحون في جنوب قطاع غزة مزيدا من قسوة المعاناة الإنسانية مع حلول فصل الشتاء بعد أن هطلت الأمطار الثلاثاء لمدة 3 ساعات للمرة الأولى منذ بدء العدوان الإسرائيلي، وأغرقت خيامهم.

ويخشى سكان الخيام في خان يونس أن يأتيهم الشتاء بما لا يطيقون خلال الأيام المقبلة، حيث تنخفض درجة الحرارة ويتزايد هطول المطر، في وقت يفتقدون فيه أبسط ما يواجهون به هذه الأجواء، حيث لا فرش ولا غطاء في خيامهم البلاستيكية التي لا تقي من برد ولا تحمي من مطر.

وتتفاقم معاناة هؤلاء النازحين، خصوصا الأطفال والنساء وكبار السن، الذين يعانون الجوع والخوف وهم يحاولون الحفاظ على حياتهم ولو بالحد الأدنى المتاح في ظروف قاسية وسط عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي لم يسلم منه القطاع شمالا وجنوبا.

نازح يلف نفسه بكيس نايلون لدى سقوط الأمطار على خان يونس (الأناضول)
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مياه الأمطار تغمر أرض المخيمات مع اقتراب فصل الشتاء (الأناضول)
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طفل يراقب سقوط المطر من خيمته الممزقة (الأناضول)
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النازحون عاجزون عن توفير الطعام والماء ولا يمكنهم مواجهة المطر والبرد (الأناضول)
العائلات الفلسطينية النازحة تحاول الحفاظ على حياتها اليومية في ظل ظروف قاسية (الأناضول)
الوحل يحاصر الخيم (الأناضول)
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