الأمطار تفاقم معاناة نازحي غزة

ينتظر النازحون في جنوب قطاع غزة مزيدا من قسوة المعاناة الإنسانية مع حلول فصل الشتاء بعد أن هطلت الأمطار الثلاثاء لمدة 3 ساعات للمرة الأولى منذ بدء العدوان الإسرائيلي، وأغرقت خيامهم.

ويخشى سكان الخيام في خان يونس أن يأتيهم الشتاء بما لا يطيقون خلال الأيام المقبلة، حيث تنخفض درجة الحرارة ويتزايد هطول المطر، في وقت يفتقدون فيه أبسط ما يواجهون به هذه الأجواء، حيث لا فرش ولا غطاء في خيامهم البلاستيكية التي لا تقي من برد ولا تحمي من مطر.

وتتفاقم معاناة هؤلاء النازحين، خصوصا الأطفال والنساء وكبار السن، الذين يعانون الجوع والخوف وهم يحاولون الحفاظ على حياتهم ولو بالحد الأدنى المتاح في ظروف قاسية وسط عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي لم يسلم منه القطاع شمالا وجنوبا.