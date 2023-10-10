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بالصور|فلسطين

غزة تحت نيران القصف

فلسطيني يحمل جثة ابنة عمه التي انتشلها من تحت الأنقاض (الأناضول)
10/10/2023

في رابع أيام الحرب على قطاع غزة، يشن جيش الاحتلال غارات واسعة وعشوائية وعنيفة على قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

واستهدفت الغارات العمياء التي يشنها جيش الاحتلال المباني السكنية، والمستشفيات، والمساجد، مما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى خلال ساعات فجر اليوم الثلاثاء. وقال جيش الاحتلال إن هذه الغارات التي يشنها هي الأعنف منذ سنوات على مختلف مناطق قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ارتفاع عدد الشهداء إلى 687، بينهم 140 طفلا و105 نساء. تزامنا مع تصاعد النزوح إلى مراكز الإيواء بالقطاع.

وأطلقت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مع فصائل المقاومة صباح السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عملية عسكرية واسعة ضد إسرائيل حملت اسم "طوفان الأقصى"، وذلك ردا على الاعتداءات المستمرة التي تشنها قوات الاحتلال على الفلسطينيين.

ألسنة النيران و أعمدة الدخان تتصاعد بكثافة عقب القصف على مدينة غزة (الأناضول)
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جيش الاحتلال لجأ إلى الانتقام من المدنيين في قطاع غزة للرد على "طوفان الأقصى"(الأوروبية)
جنود إسرائيليون يقومون بمسح منطقة قرب سديروت (رويترز)
فلسطينيون يتفقدون الأضرار التي لحقت بالمسجد السوسي ومنازلهم التي طالها الدمار جراء القصف (غيتي)
سيارة إسعاف فلسطينية لم تسلم من قصف طيران الاحتلال في غزة (الأناضول)
محاولة انتشال طفل من بين ركام المباني التي دمرها العدوان الإسرائيلي على غزة (الأناضول)
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فلسطيني يقف على أطلال منزله الذي طالته الغارات الانتقامية للاحتلال الإسرائيلي على غزة (الأناضول)
قصف المباني السكنية للفلسطينيين دفع بهم إلى الاحتماء بمراكز الإيواء في غزة (الأناضول)
فلسطيني يبكي ابن أخيه الشهيد في مستشفى الشفاء (الأوروبية)
عدد الشهداء ارتفع إلى 687، بينهم 140 طفلا و105 نساء (الأوروبية)
رجل إسعاف ينتشل طفلا من بين النيران والركام (الأناضول)
epa10910075 (CORRECTION)  This is to amend images epa10909189, epa10909056, epa10909059, epa10909184 and epa10909366 issued on 09 October 2023, correcting degree of kinship to nephew (not: son). The revised caption reads:
عدد الشهداء والضحايا يتزايد ساعة بعد أخرى مع استمرار العداوان الانتقامي (الأوروبية)
حتى الطير لم يسلم من نيران الاحتلال (الأناضول)