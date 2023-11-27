محمد أبو سلمية.. مدير مستشفى الشفاء الذي اعتقله الاحتلال بغزة

محمد أبو سلمية طبيب أطفال فلسطيني من مواليد عام 1973، تولى منصب المدير الطبي لمستشفى النصر عام 2007، ثم تولى إدارة مستشفى الرنتيسي عام 2012، وبعدها أصبح مديرا لمستشفى الشفاء عام 2019 حتى اعتقاله يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وقبيل اعتقاله، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المشفى ودمرت منشآته وجرفت باحاته، وعزلته تماما عن العالم بفعل انقطاع الكهرباء والإنترنت، وذلك خلال عملية "السيوف الحديدية" التي شنتها على قطاع غزة ردا على معركة "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه على مستوطنات غلاف غزة.

المولد والنشأة

ولد محمد محمد عبد الحليم أبو سلمية، وكنيته "أبو خالد"، يوم 18 أكتوبر/تشرين الأول 1973، في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة، لأبوين تعود أصولهما إلى قرية الجورة في عسقلان. متزوج وله 4 أولاد، تخرج أكبرهم من الثانوية العامة عام 2023.

الدراسة والتكوين العلمي

درس محمد في مدارس مخيم الشاطئ، وحصل على شهادة الثانوية العامة عام 1991 من مدرسة الكرمل في قطاع غزة، وكان من الطلبة المميزين المتفوقين.

درس الطب في العاصمة الأوكرانية كييف في جامعة بوغوموليتس الطبية الوطنية، وذلك بسبب منع الاحتلال الإسرائيلي ترخيص أي كلية طب أو صيدلة داخل القطاع، وتخصص أبو سلمية في طب الأطفال ثم عاد إلى قطاع غزة عام 1998. وحصل على البورد الفلسطيني في طب الأطفال.

التجربة الطبية

عمل أبو سلمية منذ تخرجه وعودته إلى فلسطين في عدد من أهم مستشفيات قطاع غزة، فبدأ عام 2000 العمل طبيبا في مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس (جنوب قطاع غزة) حتى عام 2004، ثم عمل في مستشفى النصر للأطفال حتى 2012، وتولى منصب المدير الطبي للمستشفى نفسه عام 2007.

وفي عام 2012، تولى إدارة مستشفى الرنتيسي للأطفال. وأواخر يوليو/تموز 2019، أصبح مديرا لمجمع الشفاء الطبي، أكبر مؤسسة طبية داخل قطاع غزة.

تولى منصب نائب نقيب الأطباء في غزة للمحافظات الجنوبية، قبل أن يتم تعيينه مديرا لمستشفى الشفاء.

كان يرأس مؤتمرات طب الأطفال التي تعقد في قطاع غزة، وكان يشارك في مؤتمرات طبية خارج القطاع، آخرها مؤتمر علمي يجمع وزارة الصحة في غزة والضفة الغربية في عاصمة جمهورية مصر العربية القاهرة عام 2023، وكان برعاية المكتب الإقليمي لشرق البحر المتوسط.

بَصمته في مجمع الشفاء الطبي

عمل أبو سلمية على تطوير ونهضة مستشفى الشفاء، إذ بدأ مشروع ترميم مبنى الولادة القديم في المستشفى قبل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع عام 2023. كما تعاون مع الوفود الطبية الأميركية من مؤسسة فجر بمشاركة طواقم المستشفى المحلية.

افتتح قسم الطوارئ الجديد في العاشر من يوليو/تموز 2023، الذي أصبح القسم الأكبر على مستوى الضفة وغزة والقدس، وضم 62 سريرا بدل 32، إضافة إلى 10 أسرة للعناية المركزة بدلا من 5، بالإضافة إلى غرف الجبس والغرز، وأماكن للحالات البسيطة، كما عمل على تطوير الكوادر الطبية والتمريضية الإدارية العاملة في هذا القسم.

ووعد أبو سلمية بتطوير قسم الأشعة التداخلية، الذي يعتبر من أحدث الأجهزة على مستوى العالم، بتمويل من الرابطة الفلسطينية الطبيبة الأميركية (بي إيه إم إيه)، والذي كان سيشكل نقلة نوعية للخدمات الطبية في قطاع غزة.

كان على بعد خطوات قليلة من توطين زراعة الكلى في قطاع غزة، كما أصبحت للمستشفى القدرة على التعامل مع عمليات جراحية كبرى ذات مهارة عالية كانت في السابق تحوّل إلى خارج قطاع غزة. إذ بلغ عدد العمليات الجراحية التي أجريت في مستشفى الشفاء 31 ألفا و971 عملية خلال عام 2022.

اعتقاله من قبل الاحتلال الإسرائيلي

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي محمد أبو سلمية وعددا من الكوادر الطبية يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بعد اقتحام قوات الاحتلال قسم الطوارئ في المستشفى، وذلك في أثناء العدوان على قطاع غزة.

وكان أبو سلمية أفاد بأنه تلقى يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 أمرا من الاحتلال بإخلاء المستشفى بعدما رفض أمرا سابقا مماثلا، إذ تم إجلاء مئات المرضى والنازحين إلى مستشفى آخر جنوبي القطاع، إضافة لنقل العشرات من الأطفال الخدج.

الوظائف والمسؤوليات