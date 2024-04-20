أظهرت وثائق نشرها الكرملين اليوم السبت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر الحكومة بتقديم مقترحات لتسهيل تجارة الحبوب مع دول أخرى من بينها الهند والصين.

ويهدف مقترح تبادل الحبوب -الذي يشمل أيضا البرازيل وجنوب أفريقيا في إطار الدول التي تشكل مع روسيا مجموعة بريكس– إلى السماح للمشترين بالشراء مباشرة من المنتجين.

وحظي المقترح الروسي بالفعل بتأييد بوتين وذلك قبل قمة المجموعة التي تنعقد في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وطلب الكرملين من رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين ورئيسة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا تقديم المقترحات بحلول الأول من يوليو/تموز المقبل.

وأمر بوتين أيضا الحكومة بالشروع في إجراءات إضافية لدعم المزارعين من بينها توفير التمويل والتأكد من إتاحة إمدادات البنزين والديزل.

وفي الخريف الماضي، اضطرت روسيا إلى فرض حظر مؤقت على تصدير الديزل والبنزين بسبب نقص الوقود وارتفاع الأسعار في السوق المحلية خلال موسم الحصاد.

وتم رفع معظم القيود لاحقا لكن روسيا أعادت فرض الحظر على صادرات البنزين، مع بعض الاستثناءات، مدة 6 أشهر بدءا من الأول من مارس/آذار الماضي لتجنب حدوث نقص في الوقود.

وتتوقع روسيا تصدير نحو 70 مليون طن من الحبوب في العام الزراعي 2023-2024، مقابل 66 مليون طن بقيمة 16.5 مليار دولار تقريبا الموسم الماضي.