وزير: المغرب سيفقد 20% من المساحات المزروعة بسبب الجفاف

قال المغرب أمس الثلاثاء إن البلد سيفقد 20% من المساحات المزروعة هذا العام، بسبب الجفاف.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الزراعة المغربي محمد صديقي، ردا على أسئلة برلمانية بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان المغربي).

وقال صديقي "بالنسبة للزراعات الخريفية والشتوية، بلغت المساحة المزروعة 2.5 مليون هكتار، مقارنة مع 4 ملايين هكتار كنا نسجلها في السنوات العادية".

وأضاف أن من مجموع 2.5 مليون هكتار من المساحات المزروعة، سنفقد 20% منها بسبب الجفاف.

وأوضح الوزير أن المساحات المزروعة انخفضت هذا العام بنسبة 31%، مقارنة مع العام الماضي.

وشهدت بداية الموسم الزراعي في المغرب هذا العام، تأخرا في هطول الأمطار، وهو ما بات يهدد بعام جديد من الجفاف ينعكس سلبا على الموسم الزراعي.

ويعزو المغرب ندرة المياه إلى تراجع الأمطار خلال السنوات الماضية، إذ بلغ العجز السنوي مليار متر مكعب.

ويتوفر في المغرب 153 سدا كبيرا، بسعة إجمالية تصل إلى 20 مليار متر مكعب، و141 سدا صغيرا ومتوسطا، و15 محطة لتحلية مياه البحر، بقدرة إنتاجية 192 مليون متر مكعب، و17 منشأة لتحويل المياه، لكن هذه البنية التحتية المائية لم تنجح في التخفيف من حدة أزمة شح المياه.