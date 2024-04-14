تعطل شركات طيران بالمنطقة وإلغاء الرحلات بمطارات إيرانية

أعلنت شركات الطيران الكبرى في أنحاء الشرق الأوسط إلغاء بعض رحلاتها، في حين اضطرت إلى تغيير مسار بعض الرحلات بعد إطلاق إيران عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل الليلة الماضية حتى صباح اليوم الأحد.

وألغت الاتحاد للطيران رحلاتها إلى تل أبيب وعمّان اليوم الأحد، وفق ما أوردته رويترز.

كما ألغت طيران الإمارات بعض رحلاتها وعدّلت مسارات رحلات أخرى بسبب إغلاق المجال الجوي مؤقتا في المنطقة منذ ساعة متأخرة من ليل أمس السبت وحتى صباح اليوم الأحد.

وفي بيان، قال متحدث باسم شركة الطيران -التي مقرها دبي- إن الشركة بدأت في استئناف رحلاتها من وإلى الأردن ولبنان والعراق من بعد ظهيرة اليوم الأحد.

كما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن شركة فلاي دبي الإماراتية قولها "تأثرت بعض رحلاتنا بالإغلاق المؤقت لعدد من المجالات الجوية في المنطقة".

وفي أعقاب الهجوم، أغلقت دول -من بينها لبنان والكويت- المجالات الجوية بشكل مؤقت.

وقالت شركات الطيران الإسرائيلية إن العمليات عادت إلى طبيعتها اليوم الأحد بعد فتح إسرائيل مجالها الجوي الساعة 7:30 صباحا (0430 بتوقيت غرينتش).

🔴تم تمديد إلغاء الرحلات الجوية حتى الساعة 6 صباحًا غدًا 15أبريل 🔺 بعد تمديد إصدار وقف الطيران و الرحلات الجوية من وإلى مطار مهرآباد و #شيراز و #أصفهان و #بوشهر والمطارات الغربية للبلاد حتى الساعة 6:00 صباح غد 15 أبريل. — وكالة مهر للأنباء (@mehrnewsarabic) April 14, 2024

إلغاء جميع الرحلات في إيران

وفي إيران، تم إلغاء جميع الرحلات الجوية من مطار الإمام الخميني الدولي ومهرآباد ومطارات أخرى في إيران، حتى صباح غد الاثنين، حسب ما أوردته وكالة أنباء "مهر" الإيرانية اليوم الأحد.

وأعلن المدير العام لمطار الإمام الخميني الدولي، سعيد جلندري، إلغاء الرحلات الجوية من المطار حتى الساعة السادسة من صباح غد الاثنين.

وفي وقت سابق من اليوم، تم إلغاء الرحلات الجوية في مطارات مهرآباد وشيراز وأصفهان وبوشهر ومطارات الجزء الغربي من البلاد حتى الساعة السادسة من صباح غد الاثنين.