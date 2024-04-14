هجوم إيران.. مزيد من الشركات تلغي رحلاتها وإسرائيل تعيد فتح المجال الجوي

قالت شركات طيران إسرائيلية إن عملياتها عادت لطبيعتها اليوم الأحد بعد انتهاء هجوم إيراني بصواريخ وطائرات مسيرة الليلة الماضية أدى إلى إغلاق المجال الجوي وإلغاء الرحلات.

وأعادت إسرائيل فتح المجال الجوي بحلول الساعة (04:30 بالتوقيت العالمي)، وقالت إن من المتوقع أن يتأثر جدول رحلات الطيران من تل أبيب، مضيفة أنه يتعين على المسافرين التحقق من مواعيد الرحلات قبل التوجه إلى مطار بن غوريون الدولي.

وقالت شركة طيران "العال" إنها استأنفت عملياتها و"تعمل لإعادة الاستقرار لجدول الرحلات في أسرع وقت ممكن"، وأضافت "العال ستواصل العمل قدر استطاعتها للحفاظ على الجسر الجوي من وإلى إسرائيل"، وفق ما نقلت رويترز.

وألغت الشركة 15 رحلة إلى أوروبا ودبي وموسكو كانت مقررة اليوم الأحد، مع إجبار رحلات أقلعت من بانكوك وبوكيت في تايلاند على العودة.

وقالت شركة "أركياع" للطيران إنها تعمل على تعديلات لجدول رحلاتها بعد أن أجلت مبدئيا رحلات متجهة إلى أثينا وميلانو وجنيف.

ووفقا لسلطات المطارات، فقد شهدت رحلات أغلب الشركات الأجنبية تأخيرات بما في ذلك رحلات لشركة "ويز إير" إلى لندن وشركة "إير إنديا" إلى نيودلهي وشركة "إيبيريا" إلى مدريد وشركة "إير فرانس" إلى مارسيليا.

وتمكنت رحلات تسيرها العال إلى لندن وفرانكفورت وبرلين وبوخارست وأثينا وباريس وروما ورحلة الخطوط الجوية الإثيوبية إلى أديس أبابا من الإقلاع.

والسبت، قال التلفزيون الرسمي الإيراني إن "الحرس الثوري بدأ عملية جوية بالطائرات المسيرة ضد أهداف في المناطق المحتلة"، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أن إيران أطلقت هجوما بالطائرات المسيرة.

ويأتي الهجوم الإيراني ردا على تعرض القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق مطلع أبريل/نيسان الجاري، لهجوم صاروخي إسرائيلي، أسفر عن مقتل 7 من الحرس الثوري الإيراني، بينهم الجنرال البارز محمد رضا زاهدي.

تعطيل الرحلات الجوية نحو إسرائيل

وتعطلت الرحلات الجوية إلى إسرائيل:

علّقت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا حتى غدا الإثنين رحلاتها من وإلى تل أبيب في إسرائيل وعمّان في الأردن وأربيل في كردستان العراق، وفق ما أعلن اليوم الأحد متحدّث باسمها.

قالت شركة الخطوط الجوية النمساوية، الأحد، إنها علقت رحلاتها إلى كل من الأردن وإسرائيل وشمال العراق بأثر فوري، على أن يستمر حتى غد الاثنين 15 أبريل/نيسان الجاري.

وقالت شركة الاتحاد للطيران التي تتخذ من أبو ظبي مقرا في بيان إنها ألغت رحلاتها إلى الأردن وإسرائيل اليوم الأحد.

قال متحدث باسم طيران الإمارات اليوم الأحد إن الشركة أعلنت إلغاء بعض الرحلات وإعادة توجيه أخرى.

وأعلنت الخطوط الجوية الدولية السويسرية في منشور على منصة إكس اليوم الأحد تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى إشعار آخر.

وقالت الشركة السويسرية المملوكة للخطوط الجوية الألمانية (لوفتهانزا) إن جميع طائراتها تتجنب المجال الجوي لإيران والعراق وإسرائيل، مما يتسبب في تأخير الرحلات الجوية من الهند وسنغافورة.

وقالت شركة "يونايتد إيرلاينز" الأميركية في بيان إنها ألغت رحلة كانت مقررة أمس السبت من مدينة نيوارك إلى تل أبيب، بسبب القيود المفروضة على المجال الجوي الإسرائيلي.

ويونايتد إيرلاينز هي شركة الطيران الأميركية الكبرى الوحيدة التي استأنفت الرحلات إلى إسرائيل منذ الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

الأجواء العربية

وأعاد الأردن والعراق ولبنان فتح المجال الجوي اليوم الأحد بعد إغلاقه في وقت متأخر من مساء السبت.

وأظهر موقع "فلايت رادار 24" -المتتبع لحركة الطيران المدني عالميا- أن أجواء دول الأردن ولبنان وسوريا وإسرائيل والعراق، ظلت خالية من رحلات الطيران المدني حتى صباح اليوم الأحد، بعد إعلان تلك الدول تعليق الطيران المدني مؤقتا، وفق ما نقلت وكالة الأناضول.

وفي بيان صدر الأحد، أكدت سلطة الطيران المدني في العراق "فتح الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لأجواء البلاد"، مؤكدة أن "فتح الأجواء العراقية جاء بعد تخطي جميع المخاطر التي تؤثر على أمن وسلامة الطيران المدني في العراق".

وفي لبنان، قال وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية لوكالة الصحافة الفرنسية "استأنفنا الرحلات منذ الساعة السابعة صباحا (4:00 بالتوقيت العالمي) ونترقب الأمور".

وفي الأردن، أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني إعادة فتح المجال الجوي أمام حركة الطيران.

وقال رئيس هيئة الطيران المدني هيثم مستو لقناة "المملكة" الرسمية إنه "جرى إعادة فتح الأجواء الأردنية وعودة الأمور إلى طبيعتها وإلغاء القرار السابق بإغلاق المجال الجوي ضمن تقييم للمخاطر العملياتية الحالية وتقييم الأمور بشكل عام".