"ابدأ من قطر".. إقبال كبير على مبادرة قطرية لدعم الشركات الناشئة

الدوحةـ بعد أسبوع من إطلاقها على هامش قمة الويب التي اختتمت في الدوحة في 29 فبراير/شباط الماضي، شهدت مبادرة "ابدأ من قطر" إقبالا كبيرا من قبل الشركات الناشئة، إذ سجلت المبادرة أكثر من 3 آلاف زيارة خلال أسبوع من إطلاقها بصفة رسمية.

وكشفت وكالة ترويج الاستثمار في قطر عن تفاعل كبير مع المبادرة التي تهدف إلى توفير منصة متكاملة عبر الإنترنت تلبي جميع احتياجات الأعمال.

كانت وكالة ترويج الاستثمار قد أعلنت مؤخرا عن إطلاق المنصة الإلكترونية المتكاملة "ابدأ من قطر"، التي صممت لتلبية متطلبات الأعمال للشركات الناشئة وتوفير نافذة موحدة متخصصة لعرض المعلومات والفرص وبرامج الدعم التي تقدمها الدولة.

وتمكن هذه المبادرة الجديدة التي أطلقت قبيل انعقاد قمة الويب، الشركات من الوصول إلى برامج التمويل، وحاضنة الأعمال، والمنح الحكومية، وفعاليات التواصل وخدمات الدعم، وباقة من الموارد الأخرى المتنوعة من خلال منصة واحدة.

دور استثنائي

وقالت وكالة ترويج الاستثمار في بيان لها إن "مركز قطر للمال عمل في إطار دوره الاستثنائي خلال قمة الويب قطر 2024، على تسهيل التسجيل الفاعل لأكثر من 100 شركة، مما يشير إلى اهتمام كبير من قبل الشركات الناشئة للانضمام لمنظومة ريادة الأعمال الحيوية في قطر".

وأوضح البيان أن المبادرة توفر حلول التمويل للشركات الناشئة سواء في مرحلة التأسيس أو في مرحلة النمو والتوسع، وذلك مع تركيزه على استقطاب الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا إما لتأسيس أعمال لها أو توسيع وجودها في قطر، كما يقدم حوافز وخدمات دعم تنسجم مع الحوافز والدعم المقدم من منصة "ابدأ من قطر".

وعلى هامش قمة الويب، أعلن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني عن استثمار بقيمة مليار دولار لدعم رواد الأعمال والمشاريع الناشئة في قطر والمنطقة.

وبهذه المناسبة، أعرب الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار بقطر الشيخ علي بن الوليد آل ثاني عن سعادته بالتفاعل الكبير من قبل الشركات الناشئة والواعدة من جميع أنحاء العالم، سعيا منها لتأسيس أعمالها في قطر من خلال منصة "ابدأ من قطر".

اقتصاد قائم على المعرفة

وأضاف أن هذا التعاون المبتكر مع الجهات المعنية الوطنية الرئيسية يؤكد التزام قطر الثابت بتعزيز بيئة الابتكار، ودفع منظومة ريادة الأعمال لدعم مسيرة تحول البلاد إلى اقتصاد قائم على المعرفة.

من جانبه، قال مدير مكتب الاتصال الحكومي ورئيس اللجنة المنظمة لقمة الويب قطر 2024 الشيخ جاسم بن منصور بن جبر آل ثاني إن المشاركة المميزة من رواد الأعمال في القمة "تبرز التزامنا برعاية الكفاءات، وقد حقق هذا الحدث العديد من الإنجازات، من خلال استضافة أكبر تجمع للشركات الناشئة على الإطلاق في النسخة الافتتاحية لقمة الويب، وجذب أكثر من ضعف العدد المتوقع من الحضور".

وأضاف "نعمل من خلال مبادرات متطلعة مثل "ابدأ من قطر"، على استقطاب أصحاب الرؤى من جميع أنحاء العالم، لتحويل أفكارهم إلى واقع هنا على أرض قطر، وقد أصبحت قطر، من خلال توفير التمويل والحوافز والدعم اللوجيستي، وجهة رائدة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا".

وتقدم مبادرة "ابدأ من قطر"، تسهيلات متعددة بشأن تأسيس الأعمال، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية والرسوم، ويمكن للشركات الناشئة المؤهلة أن تستفيد من إعفاء ضريبي لمدة 5 سنوات، وتشمل مجموعة التسهيلات الأخرى الرسوم المجانية الخاصة بتسجيل الشركات وتجديد التراخيص لمدة 5 سنوات.

كما توفر المبادرة مساحات مكتبية مشتركة مجانية في إحدى حاضنات الأعمال المحلية الرائدة في البلاد، ومزايا إقامة، وتأشيرات مجانية لرواد الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للشركات الناشئة التقدم بطلب للحصول على تمويل من خلال برنامج "ابدأ من قطر" الاستثماري، المقدم من بنك قطر للتنمية.

وتأسست وكالة ترويج الاستثمار في قطر عام 2019، وتشرف على أنشطة ترويج وجذب الاستثمار الأجنبي إلى البلاد، وتتمثل مهمتها في تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة مثالية للاستثمار، واستقطاب وتسهيل الاستثمارات التي تدعم مسيرة التنمية والتنويع الاقتصادي في البلاد.