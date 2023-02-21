السعودية.. 222 مليار دولار فائض الميزان التجاري العام الماضي

قفز فائض ميزان تجارة السعودية الخارجية (النفطية وغير النفطية) 80.1% على أساس سنوي خلال عام 2022، وفق ما أوردت وكالة الأناضول.

وحسب مسح للوكالة استند إلى بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية (حكومية) اليوم الثلاثاء، بلغ فائض الميزان التجاري 222.1 مليار دولار مقابل 123.3 مليارا في 2021.

وارتفعت قيمة الصادرات السلعية 48.6% إلى 410.4 مليارات دولار، فيما زادت الواردات 23.2% إلى 188.3 مليار دولار.

وزادت قيمة الصادرات النفطية للسعودية (أكبر مصدر للخام في العالم) خلال الفترة المذكورة 61.4% لتلبغ 326.3 مليار دولار.

وعلى أساس شهري بلغت قيمة الصادرات السلعية للسعودية خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي 108 مليارات ريال (28.8 مليار دولار)، في حين بلغت قيمة الواردات 62 مليار ريال (16.5 مليار دولار)، وبلغ الفاض التجاري 46 مليار ريال (12.3 مليار دولار)

#الهيئة_العامة_للإحصاء : ارتفاع الصادرات السلعية بنسبة 1.1% في ديسمبر 2022م pic.twitter.com/4bbHLCzI6w — موجز الأخبار 🇸🇦 (@KSA24) February 21, 2023

وتضررت أسعار النفط بشكل كبير خلال عامي 2020 و2021 إثر تداعيات فيروس كورونا على طلب الخام عالميا، لكنها تعافت بعد ذلك لتبلغ في المتوسط نحو 80 دولارا حاليا.

وكان الفائض التجاري السلعي للسعودية قد قفز بنسبة 248.1% خلال عام 2021 ليبلغ 124.8 مليار دولار، مقابل 35.9 مليارا في 2020.