اقتصاد|دول الخليج العربي

متأثرة ببيانات أميركية.. بورصات الخليج تنهي تعاملاتها بارتفاع

Kuwaiti traders sit on the trading floor of the Kuwait Stock Exchange, Kuwait, 16 January 2017. Kuwait's stock market index is up by over 8 percent since the beginning of the year.
المؤشر القطري ارتفع للجلسة السادسة على التوالي وأنهى تعاملات اليوم على ارتفاع بلغ 1.1% مع صعود كل القطاعات (الأوروبية)
25/12/2023

أنهت معظم بورصات منطقة الخليج تعاملاتها مرتفعة الأحد بدعم بيانات جاءت أقل من المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة، بما يؤيد الرأي القائل بأن الفدرالي الأميركي سيخفض أسعار الفائدة مطلع العام الجديد.

وأظهر تقرير لوزارة التجارة الأميركية أن الأسعار انخفضت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي للمرة الأولى منذ أكثر من 3 أعوام ونصف العام.

وألمح مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) يوم 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري إلى أنه بلغ نهاية دورة التشديد النقدي، وفتح الباب أمام خفض أسعار الفائدة العام المقبل.

وتبدي السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي ردود فعل متأثرة بقرارات الفدرالي الأميركي، إذ إن أغلب عملات دول المنطقة مرتبطة بالدولار الأميركي.

وارتفع المؤشر القطري للجلسة السادسة على التوالي وأنهى تعاملات اليوم على ارتفاع بلغ 1.1% مع صعود كل القطاعات.

في حين زاد سهم بنك قطر الإسلامي 3.3% والبنك التجاري 1.9%.

وصعد المؤشر السعودي 0.6%، بعد جلستين متتاليتين من الخسائر، بدفعة من مكاسب حققتها كل القطاعات.

وخارج منطقة الخليج، تراجع المؤشر المصري القيادي للجلسة الرابعة على التوالي، وأنهى تعاملات الأحد على هبوط نسبته 2% بضغط من انخفاض سهم البنك التجاري الدولي 3.2% و5.1% في سهم إي فاينانس.

المصدر : رويترز