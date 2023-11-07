هوت حركة السياحة بإسرائيل خلال الشهر الماضي بنسبة 76% على أساس سنوي، كما تراجعت الاحتياطات النقدية الأجنبية لبنك إسرائيل بمقدار 7.3 مليار دولار، إثر عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب القسام في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وما تبعها من عدوان إسرائيلي متواصل على قطاع غزة.

وفي ظل هذه الظروف ألغيت معظم رحلات الطيران من وإلى تل أبيب.

وأفاد تقرير شهري صادر عن مكتب الإحصاء الإسرائيلي بأن 89.700 سائح زاروا إسرائيل خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، معظمهم دخلوا إلى البلاد قبل السابع من الشهر ذاته.

وكانت السياحة الأجنبية لإسرائيل تجاوزت 370 ألفا في الفترة المقابلة من العام الماضي، ما يظهر حجم الضرر الذي تعرض له ذلك القطاع بسبب عملية طوفان الأقصى.

ونفّذت إسرائيل منذ انتهاء جائحة كورونا، حملات ترويجية لجلب السياح في محاولة للعودة إلى أرقام 2019 التي لم تُكسر حتى نهاية 2022، حسب بيانات الإحصاء الإسرائيلي.

من جهته أظهر تقرير لموقع سيكرت فلايتس "Secret Flights" -الذي يتتبع رحلات الطيران- تراجعا كبيرا في رحلات الطيران من وإلى مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، بلغت نسبته 80% كمتوسط منذ اندلاع الحرب على غزة.

وذكر الموقع أن ما معدله 100 رحلة يوميا، تهبط في مطار بن غوريون خلال الحرب، مقارنة بـ 500 رحلة معتادة خلال فترة ما قبل الحرب.





تراجع النقد الأجنبي

وحسب بنك إسرائيل (البنك المركزي) انخفضت الاحتياطيات الأجنبية بمقدار 7.3 مليارات دولار خلال الشهر الماضي، في وقت سعى البنك المركزي لدعم الشيكل بعد بدء الحرب على غزة.

وبذلك تكون الاحتياطيات قد انخفضت بنسبة 3.7%، إلى 191.2 مليار دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ عام.

وقال بنك إسرائيل، إنه باع 8.2 مليار دولار من النقد الأجنبي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكان البنك قد أطلق برنامجا بقيمة 30 مليار دولار لبيع النقد الأجنبي مع بداية العدوان على غزة قبل شهر، لمنع حدوث تدهور حاد في سعر صرف الشيكل. وهذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي يبيع فيها النقد الأجنبي.

جدير بالذكر أن احتياطيات النقد الأجنبي كانت قد بلغت نحو 198.6مليار دولار شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

وأشارت تقديرات إسرائيلية أولية إلى أن الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ شهر، قد تكلف ميزانية إسرائيل أكثر من 200 مليار شيكل (51 مليار دولار).

ويتجه الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الأخير من 2023 إلى إلغاء جميع المكاسب التي حققها خلال العام الجاري، بفعل الحرب.

وقبل أيام أفاد تقرير لبنك "جي بي مورغان تشيس" الأميركي، بأن الاقتصاد الإسرائيلي قد ينكمش بنسبة 11% على أساس سنوي، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، مع تصاعد العدوان على غزة.

ومنذ 32 يوما يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، استشهد فيها أكثر من 10 آلاف فلسطيني، منهم 4104 أطفال و2641 سيدة، بينما أصيب أكثر من 25 ألفا آخرين، كما استشهد 160 فلسطينيا، واعتقل 2150 آخرون في الضفة الغربية، حسب مصادر رسمية.