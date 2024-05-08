رغم حظر الرموز الفلسطينية.. مغن سويدي يربط معصمه بالكوفية في افتتاح "يوروفيجن"

ارتدى مغنٍّ سويدي الكوفية الفلسطينية على معصمه خلال منافسات القسم الأول من الدور نصف النهائي لمسابقة "يوروفيجن" تعبيراً عن احتجاجه على مشاركة إسرائيل في الحدث الموسيقي الأوروبي الذي يقام في مدينة مالمو السويدية.

وسبق أن أعلن الفنان إريك سعادة -المولود لأب من أصل فلسطيني- عزمه استخدام عرضه للاحتجاج على مشاركة إسرائيل بالمسابقة، في حركة قوبلت بانتقاد من التلفزيون السويدي العام "إس في تي" الذي ينظم هذه الدورة رقم 68 مع الاتحاد الأوروبي للإذاعة والتلفزيون.

ومنذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، طالب كثيرون باستبعاد إسرائيل من المسابقة، وتركزت الانتقادات على الجهتين المنظمتين وهما الاتحاد الأوروبي للإذاعة والتلفزيون والتلفزيون السويدي العام "إس في تي".

وفي فبراير/شباط الماضي، دعا ما يقارب من 30 عضوا في البرلمان الأوروبي، اتحاد البث الأوروبي إلى تطبيق معايير الاتحاد واستبعاد إسرائيل من مسابقة الموسيقى "يوروفيجن" 2024، أسوة بما حدث مع روسيا المحظور مشاركتها في المسابقة منذ عام 2022، بسبب حربها على أوكرانيا.

ونهاية آذار/مارس، دعا مرشحون من 9 دول إلى وقف دائم لإطلاق النار من بينهم الايرلندية بامبي ثاغ التي شاركت في تصفيات الثلاثاء.

في المقابل، أعلن منظمو "يوروفيجن" حظر أي أعلام أو رموز مؤيدة للفلسطينيين خلال فعاليات المسابقة، في حين سمح بحمل العلم الملون بألوان قوس قزح (الخاص بالشواذ) ورفع علم إسرائيل التي تشارك في المسابقة.

وقال منظمو مسابقة الأغنية الأوروبية إنهم يحتفظون بالحق في "إزالة أي أعلام فلسطينية ورموز مؤيدة للفلسطينيين".

إسرائيل تشارك بنسخة معدلة من "مطر أكتوبر"

وعلى صعيد المنافسات الغنائية، شهدت نهاية الدور نصف النهائي الأول -الذي حسم تصويت الجمهور نتيجته- تأهل ممثلي كرواتيا وأوكرانيا وصربيا والبرتغال وسلوفينيا وليتوانيا وفنلندا وقبرص وأيرلندا ولوكسمبورغ.

وتتشابك الأنواع الموسيقية في هذا الحدث السنوي المخصص للموسيقى الأوروبية الشعبية، فأغنية "تيريزا وماريا" للأوكرانيتين أليونا أليونا وجيري هيل مزيج من موسيقى الراب والبوب مع تطعيم بنغمات أوبرالية، في حين أن "رِم رِم تاغي دِم" (Rim Tim Tagi Dim) للكرواتي بايبي لازانيا تجمع الروك والإلكترو.

وينضم الفائزون الثلاثاء إلى مرشحي الدول الست المتأهلة تلقائياً للنهائي وهي: السويد حاملة اللقب، والخمس الكبرى (ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة) أبرز المساهمين في تنظيم المسابقة.

وتشارك إسرائيل في القسم الثاني من نصف النهائي الذي يقام الخميس، قبل النهائي المقرر السبت. ويتوقع أن يترافق حدث الخميس مع مظاهرات عدة تطالب باستبعاد إسرائيل من المسابقة، إذ أعلن الناشطون المؤيدون لفلسطين تنظيم مسيرات كبيرة وسط مالمو، على بعد عدة كيلومترات من مكان الحدث الذي يُتوقع أن يستقطب أكثر من 100 ألف زائر خلال الفترة من الخامس إلى 11 مايو/أيار الجاري التي تقام خلالها فعاليات "يوروفيجن".

وتشارك إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية بنسخة منقحة من أغنية "مطر أكتوبر" من أداء المطربة إيدن غولان (20 عاما) والتي رفضتها إدارة المسابقة كونها "تحمل دلالات سياسية" وهو أمر محظور في المسابقة.