فنانون أيرلنديون يطالبون مواطنتهم بمقاطعة "يوروفيجن" والوقوف "على الجانب الصحيح من التاريخ"

طالب أكثر من 400 فنان أيرلندي مواطنتهم بامبي ثاغ المرشحة لمسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن"، بأن تكون "على الجانب الصحيح من التاريخ" من خلال مقاطعة هذا الحدث المقرر إجراؤه في مايو/أيار المقبل في مالمو السويدية، بسبب مشاركة إسرائيل فيه.

وكتب الفنانون في رسالة مشتركة، "نطلب منكِ الانسحاب من يوروفيجن 2024 استجابة لدعوة الفلسطينيين إلى مقاطعة المسابقة بسبب مشاركة إسرائيل. من خلال مشاركتكِ في يوروفيجن، ستكونين إلى جانب الظالم".

وقالت بامبي ثاغ الجمعة "أنا أدعم أي شخص يقاطع. أعتقد أنني كنت سأقاطع أيضا لو لم أكن ضمن المسابقة".

ودافعت المغنية عن قرارها المضيّ في ترشيحها بالقول، "في نهاية المطاف، من دوننا نحن المؤيدين لفلسطين، ستكون المنافسة لفوز المعسكر الآخر (إسرائيل) أقل، وسيكون التضامن أقل هناك".

وأثارت مشاركة إسرائيل في مسابقة يوروفيجن احتجاجات عدة هذه السنة، بسبب الحرب في غزة التي دخلت شهرها السابع، وتركزت الانتقادات على الجهتين المنظمتين وهما الاتحاد الأوروبي للإذاعة والتلفزيون والتلفزيون السويدي العام "إس في تي".

ويُتوقع أن تستقطب مالمو أكثر من 100 ألف زائر خلال الأسبوع الذي تقام فيه يوروفيجن من 5 إلى 11 مايو/أيار المقبل.