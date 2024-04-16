تحويل مسلسل "الحشاشين" إلى فيلم سينمائي عالمي

قرر صناع مسلسل "الحشاشين" الذي عرض في موسم دراما رمضان الماضي تحويله إلى فيلم سينمائي يعرض في عدد من دور العرض على مستوى العالم، وذلك استكمالا للنجاح الذي حققه المسلسل الذي ينتمي إلى فئة الأعمال التاريخية.

وفي تصريح للجزيرة نت، أكد الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال، مؤلف العمل، أن هناك نية لتحويل المسلسل إلى فيلم سينمائي، وقال إن القصة والشخصيات ستكون مختلفة، وكذلك المعالجة السينمائية ستختلف عن المسلسل.

وبحسب تصريحات المخرج بيتر ميمي في لقائه الأحد الماضي في ندوة بجمعية النقاد المصريين، فإن الفيلم سيعمل على تقديم الرواية الشرقية، وهى رواية مختلفة عن المسلسل الذي اعتمد على قصة حسن الصباح المكتوبة والمدونة في الروايات الغربية، والتي تدور حول صداقة الصباح مع عمر الخيام ونظام الملك وقصة قلعة الموت التي بنى فيها جنته.

وقال بيتر ميمي إن تحويل العمل الفني إلى فيلم سينمائي كان هدفا منذ بداية تصوير المسلسل وذلك استكمالا للرسالة التي قدمها المسلسل، بعد تحقيقه صدى واسعا في مصر والوطن العربي، ولكن سيتم العمل على عرض الفيلم خارج حدود الوطن العربي. وأشار أنهم يدرسون تصوير الفيلم بجودة "8 كيه" بصورة قريبة من "آيماكس".

وأوضح "ميمي" في لقاء له ببرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة "أونْ" أن الاستعداد للمسلسل بدأ من الصفر لأن تناول حقبة تاريخية بهذا الشكل تتطلب مجهودا كبيرا، وقال إنهم لم يكونوا مؤهلين لذلك على مستوى الأسلحة والملابس ومواقع التصوير، ولذلك كان هناك مجهود كبير بجانب الإنتاج الضخم حيث وفرت الشركة المنتجة كافة الإمكانيات.

مسلسل "الحشاشين" من بطولة كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد وميرنا نور الدين، ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في القرن 11 الميلادي حول فرقة الحشاشين الدموية التي أثارت الفزع والخوف وقتها واغتالت عددا من الشخصيات المهمة والأمراء بقيادة مؤسس الفرقة حسن الصباح الذي جسد شخصيته الممثل كريم عبد العزيز. وخلال عرض المسلسل أثار جدلا واسعا لاستخدامه اللهجة العامية المصرية وهو ما دافع عنه صناع العمل لاحقا وشددوا على أن اختيار اللهجة العامية؛ لرغبتهم في الوصول لشريحة أكبر من الجمهور.