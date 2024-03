الممثل العالمي خالد عبد الله: رمضان فرصة لتذكيرنا بالمجاعة في غزة

وجّه الممثل البريطاني -ذو الأصول المصرية- خالد عبد الله رسالة دعم للشعب الفلسطيني عبر حسابه على منصة "إكس"، معتبرا دخول شهر رمضان مناسبة للتذكير بمعاناة الفلسطينيين في قطاع غزة وإنقاذهم من الجوع.

وكتب عبد الله "إنه اليوم الأول من رمضان، بينما تعاني غزة الجوع وتقترب من المجاعة، لم أشعر يوما بحدة ما قيل لي عندما كنت طفلا، الصيام هو: فهم والشعور بما يمر به أولئك الأقل حظا منك. أتوقع أن يستخدم المليارات في جميع أنحاء العالم غزة كمثال لشرح رمضان لأطفالهم. لا أستطيع أن أشرح لك كم يؤلمني ذلك".

It’s the first day of Ramadan. As #Gaza is starved and put into famine never have I felt more acutely what I was told, as a child, fasting is about: to understand and feel what those less fortunate than you are going through. Around the world I expect billions are using Gaza as…

— Khalid Abdalla (@khalidabdalla) March 10, 2024