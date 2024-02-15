يتناول رؤية الأمير الوالد.. عرض عالمي أول للفيلم القطري "إلى أبناء الوطن"

عبر عدد كبير من المقابلات ورحلة طويلة لجمع المعلومات، شقت المخرجتان القطريتان أمل المفتاح وروضة آل ثاني طريقهما لاستكشاف حياة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، فقدمتا فيلم "إلى أبناء الوطن"، الذي أبحر في رؤية الأمير لتحقيق التنمية الطموحة التي جعلت من قطر قوة ثقافية عالمية.

ومن المنتظر أن يعرض الفيلم الوثائقي -الذي أنتجته مؤسسة الدوحة للأفلام- للمرة الأولى عالميا في 19 فبراير/شباط الجاري، إذ يتناول رؤية الشيخ حمد بن خليفة ودوره في نهضة البلاد.

رئيسة مجلس الأمناء لمؤسسة الدوحة للأفلام ومتاحف قطر، الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، اعتبرت -في بيان صحفي- فيلم "إلى أبناء الوطن" احتفالا "بالرحلة المذهلة التي بدأتها قطر في ظل قيادة الأمير الوالد. ومن خلال عرض هذه السيرة الذاتية الرائعة، نشهد كيف أعاد الأمير الوالد إحياء الثقافة العربية وتعزيز شعورنا الجماعي بالفخر والاعتزاز بها".

وأضافت رئيسة مجلس أمناء مؤسسة الدوحة للأفلام، "الفيلم يجسد بشكل جميل هويتنا الوطنية، والتحديات التي تغلبنا عليها، والفخر والنهضة الثقافية المستوحاة من تفاني الأمير الوالد وسعيه الدؤوب من أجل مستقبلنا المشترك. إنه بمثابة تحية واحتفال بصعود قطر إلى مكانة بارزة على الساحة العالمية والقدرات الإبداعية التي يتمتع بها شعبها".

من جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الدوحة للأفلام فاطمة حسن الرميحي، إن "إلى أبناء الوطن" مشروع يجسد شغفنا جميعًا، "ويؤكد على تقديرنا الصادق لدور قيادتنا الرائد في تنمية صناعة السينما المزدهرة في قطر".

وأشارت الرئيسة التنفيذية للمؤسسة المنتجة للعمل إلى أن الإنجازات التي حققها الأمير الوالد نجحت في غرس قوة إبداعية لا يمكن إيقافها، "ومهدت الطريق أمامنا لنصبح من المعروفين عالميا في دعم الأصوات العربية في السينما والتلفزيون وكافة أنواع الفنون".

وأثنت الرميحي على جهود صناع الفيلم في توثيق حياة الأمير الوالد، "وتحويلها إلى سجل لأهم لحظاتنا التاريخية، يقدم للعالم تمثيلًا حقيقيًا لتاريخ أمتنا الغني وتقاليدها وثقافتها".

أما مخرجتا الفيلم أمل المفتاح وروضة آل ثاني، فعلقتا على العمل بالقول "نشعر بالفخر والاعتزاز بأن نحتفل بالعرض الأول لفيلم (إلى أبناء الوطن). باعتبارنا صانعتي أفلام ولدنا ونشأنا في قطر، فقد استفدنا بشكل مباشر من رؤية الأمير الوالد".

وختمتا، "وبينما تابعنا التطور الحضري للدوحة، لمسنا في الوقت نفسه مدى احترام بلادنا لحقوقنا كنساء، واغتنمنا الفرصة للتعلم وتنمية مهاراتنا في أرفع المؤسسات، فتطورنا بالتزامن مع نهضة بلدنا".