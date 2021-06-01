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طالب إسرائيل بإنهاء الحصار.. الاتحاد الأوروبي يدعو لإعمار غزة دون شروط

ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف (وكالة الأناضول)
ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف (وكالة الأناضول)
1/6/2021

قال ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف إن "الاتحاد الأوروبي لا يضع شروطا لإعادة إعمار غزة، ولكنه يطالب بخطوات مهمة، ومنها توحيد القيادة الفلسطينية ورفع الحصار الإسرائيلي".

وأشار المسؤول الأوروبي في مؤتمر صحفي أمام أنقاض برج الجلاء، الذي دمره الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان الأخيرة على غزة، إلى أن الاتحاد ينخرط حاليا في تقييم عاجل للأضرار التي لحقت بقطاع غزة وسيتم العمل على توفير الخدمات الضرورية.

وبيّن أن إعادة الإعمار تتطلب أيضا، بحسب رؤية الاتحاد الأوروبي، رفع الحصار عن غزة كي يتحرك الناس بحرية، ولضمان حرية التجارة أيضا.

وشدد على ضرورة إيجاد حل سياسي ليس فقط في غزة بل في كل الأراضي الفلسطينية.

وفي السياق، طالب بورغسدورف بضرورة استمرار العمل باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، معبرا عن مواساته لسكان القطاع في ضحايا العدوان الأخير.

كما ثمّن جهود مصر الساعية لتمكين سكان غزة من التمتع بالاستقرار والسلام.

وأشار إلى مساعي يبذلها الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لضمان وصول المساعدات العاجلة إلى غزة فيما يتعلق بالإيواء والمواد الغذائية.

ولفت إلى أن الاتحاد سبق أن أعلن عن منحة مالية مقدّرة بـ34 مليون يورو لدعم قطاع غزة كخطوة أولى.

ووصل بورغسدورف إلى قطاع غزة ضمن وفد دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي في زيارة قصيرة.

وتأتي هذه الزيارة في ظل استمرار مباحثات تثبيت وقف إطلاق النار بغزة بين الجانب الفلسطيني وإسرائيل بوساطة مصرية.

وفجر 21 مايو/أيار الماضي بدأ سريان وقف لإطلاق النار بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية بوساطة مصرية، بعد مواجهة عسكرية استمرت 11 يوما، شنت خلالها إسرائيل مئات الغارات الجوية والقصف المدفعي مما تسبب في استشهاد وجرح مئات الفلسطينيين.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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