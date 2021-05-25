فتح معبرين ومنطقة صيد في غزة.. حماس تتوعد بالتصدي لـ"عربدة" الاحتلال وتعد بانتصار أكبر

توعدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالتصدي لعربدة الاحتلال الإسرائيلي، وأن معركة "سيف القدس" مقدمة لانتصار أكبر، في حين أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة ارتفاع عدد الشهداء إلى 253، إضافة إلى نحو ألفي جريح. في الأثناء، فتحت إسرائيل معبرين في القطاع لعمليات الإغاثة.

وقال متحدث باسم كتائب عز الدين القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) إن "منطق العربدة لدى الاحتلال الإسرائيلي لن يواجه سوى بالصمود والتصدي". وأضاف -خلال حفل تأبيني لشهداء قطاع غزة- أن الكتائب جاهزة للرد على أي تصعيد إسرائيلي جديد.

من جهته، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس أسامة المزيني إن كتائب القسام لن تظل مكتوفة الأيدي أمام أي اعتداءات قادمة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد المزيني -خلال مهرجان تأبيني نظمته حركة حماس في غزة- أن معركة "سيف القدس" لأجل الأقصى والشيخ جراح مقدمة لانتصار أكبر قادم.

نشطاء يتداولون هاشتاج #قوتنا_بوحدتنا للتأكيد على الوحدة الوطنية واستمرار المواجهة مع الاحتلال.#فلسطين pic.twitter.com/0sswc6rKxM — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 24, 2021

شهداء وجرحى

وذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة أن عدد الشهداء بسبب القصف الإسرائيلي الأخير على القطاع ارتفع إلى 253 -بينهم 66 طفلا و39 امرأة- إضافة إلى 1948 إصابة.

جاء ذلك بعد انتشال فرق الدفاع المدني جثامين 4 شهداء بعد أيام من قصف طائرات الاحتلال نفقا للمقاومة الفلسطينية شرق خان يونس (جنوبي القطاع).

يذكر أن 18 شهيدا من كتائب القسام استشهدوا داخل نفقين استهدفتهما الطائرات الحربية الإسرائيلية، خلال الأيام الأخيرة من الحرب على قطاع غزة.

فتح المعابر

في السياق ذاته، قررت قوات الاحتلال الإسرائيلي إعادة فتح معبري كرم أبو سالم (جنوب القطاع) وبيت حانون (شماله) بشكل جزئي اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء.

ويفترض أن تسمح إسرائيل بإدخال المعدات الطبية والأغذية والأدوية والوقود إلى القطاع فقط عبر معبر كرم أبو سالم، لكنها ستمنع أي تصدير خارج القطاع.

كما قررت فتح معبر بيت حانون أمام موظفي المنظمات الدولية والصحافيين الأجانب والحالات الطبية الحرجة.

وقررت إسرائيل أيضا إعادة فتح مجال الصيد البحري قبالة شواطئ غزة حتى 6 أميال فقط. وقال الجيش الإسرائيلي إن هذه الخطوات اتخذت بقرار من الحكومة الإسرائيلية، وإن ذلك مرتبط باستمرار الهدوء والاستقرار الأمني.

في المقابل، قالت الأمم المتحدة إن سلطات الاحتلال لم تسمح بإدخال مساعدات إنسانية أو بضائع تجارية إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم، رغم إعطائها الضوء الأخضر للمنظمة الدولية لاستخدام المعبر لمرور البضائع الإنسانية.

وأكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن منظمته على اتصال دائم مع إسرائيل للحصول على توضيحات.

يذكر أن إسرائيل أغلقت المعبرين ومنطقة الصيد بالتزامن مع العدوان الأخير على قطاع غزة الذي يعيش فيه أكثر من مليوني نسمة، منذ العاشر من مايو/أيار الجاري، واستمر 11 يوما.