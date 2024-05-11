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نزوح ودمار كبير جراء القصف الإسرائيلي وسط مدينة غزة
بثت شاشة الجزيرة مشاهد فيديو لحركة نزوح كبير من منطقة شارع الحرية بحي الزيتون وسط مدينة غزة، والتي أصبحت خالية من السكان، بعد أن دمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية عددا من المنازل في المنطقة.
ووفقا لمراسل الجزيرة فإن طائرات "كواد كابتر" المسيرة الإسرائيلية لا تزال تحلق في سماء المنطقة وتطلق النيران بكثافة.
وأظهر الفيديو ركام مدرسة الزيتون التي دمرتها قذائف المدفعية الإسرائيلية بعد أن كانت مأوى للعديد من العائلات التي نزحت إليها من مختلف مناطق حي الزيتون.
11/5/2024