مظاهرات داخل الخط الأخضر للمطالبة بالإفراج عن جثمان الأسير وليد دقة

تظاهر عشرات الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر في مدينة باقة الغربية إلى الشمال من طولكرم، وطالبوا الاحتلال الإسرائيلي بأن يفرج عن جثمان الأسير وليد دقة الذي استشهد قبل 3 أسابيع.

ووفقا لمراسل الجزيرة فقد أمضى الشهيد دقة أكثر من 37 عاما في سجون الاحتلال، في حين تقول عائلته إنه استشهد بسبب الإهمال الطبي داخل السجون الإسرائيلية، بعد إصابته بنوع نادر من السرطان.

كما طالب المتظاهرون الاحتلال بالإفراج عن جثامين 26 أسيرا آخرين ما زالت تحتجزهم.

تقرير: محمد خيري