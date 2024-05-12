تحت وابل القذائف والصواريخ الإسرائيلية..محاولات لإنقاذ جرحى في شارع السكة شمال غزة

بثت شاشة الجزيرة مشاهد لمحاولة مسعفين إنقاذ جرحى أصيبوا في غارة إسرائيلية، استهدفت شارع السكة بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وذلك رغم صعوبة الموقف بسبب تعمد الاحتلال شن مزيد من الغارات.

وأظهر الفيديو صعوبة المهمة التي تولاها رجال الإسعاف والأطقم الطبية وعدد من المتطوعين، في ظل مواصلة الاحتلال شن الغارات على المنطقة التي استهدفها بالأحزمة النارية؛ حيث كانت الشظايا تتساقط حول المسعفين.

ووفقا لمراسل الجزيرة فقد أصيب أحد العاملين بالأطقم الطبية بجراح بينما كان يسعف أحد المواطنين الجرحى.