الاحتلال يغلق منطقة باب الزاوية بالخليل تمهيدا لاقتحامات مستوطنين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة باب الزاوية، وسط مدينة الخليل بالضفة الغربية وأغلقتها بالكامل، وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها، تمهيدا لاقتحام مستوطنين لما يسمى “قبر عتنئيل” بالخليل.

وتغلق قوات الاحتلال الحرم الإبراهيمي في الخليل لليوم الثاني على التوالي، لتأمين اقتحامات المستوطنين، بمشاركة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، حيث أدوا طقوسا تلمودية في الحرم الإبراهيمي.

تقرير: منتصر نصار