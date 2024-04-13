مظاهرة بالعاصمة الأردنية رفضا للحرب الإسرائيلية على غزة

تظاهر مئات الأردنيين في البلدة القديمة وسط العاصمة عمان، رفضا للحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، وتنديدا بقتل وتجويع الفلسطينيين.

ودعا المشاركون لفتح المعابر وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر، كما قدموا تعازيهم لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، في استشهاد 3 من أبنائه وعدد من أحفاده بقصف إسرائيلي.

وحسب مراسل الجزيرة، تأتي هذه المظاهرة ضمن سلسلة مظاهرات متواصلة.