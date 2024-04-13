مستشفيات شمال قطاع غزة تواجه نقصا حادا في مادة الأكسجين

تواجه المستشفيات في شمال قطاع غزة نقصا حادا في مادة الأكسجين بعد تدمير قوات الاحتلال لمستشفى الشفاء وإخراجه من الخدمة.

وقال أحد الكوادر الطبية بمستشفى كمال عدوان إن محطة توليد الأكسجين المركزية داخل مستشفى الشفاء كانت تغذي جميع مستشفيات القطاع بالأكسجين، ولكن قوات الاحتلال قامت بتدميرها بشكل كامل..

وأوضح أن المحطة التي تعمل الآن بمستشفى كمال عدوان يبلغ عمرها أكثر من 25 عاما وتحتاج إلى صيانة يومية حتى تتمكن من تغطية احتياجات أقسام المستشفى اليومية من الأكسجين.

وناشد المنظمات الدولية أن تسعف المستشفى بمحطة بديلة، محذرا من أن توقف المحطة الحالية أو حدوث عطل بها يعني توقف عمل المنظومة الصحية بالمستشفى.